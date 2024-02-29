紐約客談／堵車費問題 不能只靠免費公車

在爭議不休中，堵車費 幾乎已經塵埃落定。支持者讚揚這些法案有益於環保和基礎設施建設，反對者卻認為這只不過是MTA巧立名目、徵收費用的又一場計謀而已。面對堵車費將至的現實，我們唯一能做的是，探索如何最小化這項法律，可能帶給我們的負面影響。

州參議員劉醇逸日前呼籲州府投資4500萬元，擴展現有的免費公車試點計畫。的確，要讓堵車費政策得以平穩運行且不引起民眾反感，首要任務是提供一個更為高效可靠的公車系統。公車的主要作用，在於服務於那些距離地鐵站 較遠的市民，以減少對私家車的依賴。但MTA公交的速度在全美墊底，服務可靠性更是難以恭維。這也難怪部分市民在曼哈頓的交通壅堵如此嚴重的情況下，仍然始終堅持自己開車。

除了覆蓋範圍外，我們還必須面對公共交通系統本身。紐約地鐵的衛生和安全問題，使得許多人寧願選擇堵車，也不願乘坐公共交通。既然堵車費政策的目的是為了建設一個更好的公共交通系統，那麼我們就應該看到MTA對地鐵的衛生和安全問題採取的實際行動，而不僅僅是像更換一些更亮的燈泡、增設一些黃色柵欄那樣隔靴搔癢。

許多居住在新澤西州 的反對者指出，他們所在的地區並沒有像紐約那樣完善的公交系統。公交服務停運早，等待時間長達半小時甚至一小時，這種情況下，大多數人選擇開車。如果堵車費非要實施，那麼必須先打通現有州際交通的鴻溝，比如與新澤西州共同投資建設更好的捷運交通，覆蓋更廣的社區。

堵車費政策的實施幾乎已成定局，我們只能期望它能夠真正實現其宣傳的效果。否則，如果只是紙上談兵，民眾會用腳投票，人才外流、公司外遷——肯定不是紐約市府和州府願意看到的結果。