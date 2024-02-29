我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

紐約客談／堵車費問題 不能只靠免費公車

紐約客談

在爭議不休中，堵車費幾乎已經塵埃落定。支持者讚揚這些法案有益於環保和基礎設施建設，反對者卻認為這只不過是MTA巧立名目、徵收費用的又一場計謀而已。面對堵車費將至的現實，我們唯一能做的是，探索如何最小化這項法律，可能帶給我們的負面影響。

州參議員劉醇逸日前呼籲州府投資4500萬元，擴展現有的免費公車試點計畫。的確，要讓堵車費政策得以平穩運行且不引起民眾反感，首要任務是提供一個更為高效可靠的公車系統。公車的主要作用，在於服務於那些距離地鐵站較遠的市民，以減少對私家車的依賴。但MTA公交的速度在全美墊底，服務可靠性更是難以恭維。這也難怪部分市民在曼哈頓的交通壅堵如此嚴重的情況下，仍然始終堅持自己開車。

除了覆蓋範圍外，我們還必須面對公共交通系統本身。紐約地鐵的衛生和安全問題，使得許多人寧願選擇堵車，也不願乘坐公共交通。既然堵車費政策的目的是為了建設一個更好的公共交通系統，那麼我們就應該看到MTA對地鐵的衛生和安全問題採取的實際行動，而不僅僅是像更換一些更亮的燈泡、增設一些黃色柵欄那樣隔靴搔癢。

許多居住在新澤西州的反對者指出，他們所在的地區並沒有像紐約那樣完善的公交系統。公交服務停運早，等待時間長達半小時甚至一小時，這種情況下，大多數人選擇開車。如果堵車費非要實施，那麼必須先打通現有州際交通的鴻溝，比如與新澤西州共同投資建設更好的捷運交通，覆蓋更廣的社區。

堵車費政策的實施幾乎已成定局，我們只能期望它能夠真正實現其宣傳的效果。否則，如果只是紙上談兵，民眾會用腳投票，人才外流、公司外遷——肯定不是紐約市府和州府願意看到的結果。

堵車費 新澤西州 地鐵站

上一則

記錄南布碌崙 200肖像畫展出

下一則

獻聲「功夫熊貓4」 華裔吳漢章、陳露潭曝好萊塢變化

延伸閱讀

反堵車費 紐約華埠社區擴大訴訟、示威

反堵車費 紐約華埠社區擴大訴訟、示威
劉醇逸籲增加免費公車 應對堵車費

劉醇逸籲增加免費公車 應對堵車費
法拉盛商改區、109分局 將辦安全論壇

法拉盛商改區、109分局 將辦安全論壇
安徽同鄉會慶新春 200鄉親同歡

安徽同鄉會慶新春 200鄉親同歡

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，控告國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

2024-02-25 11:23
27歲的可汗(Fazil Khan)在火災中不幸身亡。(取自LinkedIn)

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

2024-02-26 06:57

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校