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反堵車費 華埠社區擴大訴訟、示威

記者劉梓祁／紐約報導
「紐約人反堵車費」組織27日在市政廳前抗議堵車費，並宣布集體訴訟已增加至近50人。(記者劉梓祁／攝影)
「紐約人反堵車費」組織27日在市政廳前抗議堵車費，並宣布集體訴訟已增加至近50人。(記者劉梓祁／攝影)

大都會運輸署(MTA)預計最早6月施行堵車費計畫，但對該計畫的集體訴訟仍不斷增加；27日由華埠代表李翠珊等人發起的「紐約人反堵車費」組織，在市政廳前抗議堵車費，並宣布集體訴訟已增加至近50人，認為當局所做的環境評估不完善，希望相關單位重新進行合理、全面的衡量。

根據MTA最新方案，將對進入曼哈頓60街以南車輛收取最高15元通行費，而商用卡車費率為36元；客車方面，計程車將每次行程增收1.25元，而如Uber、Lyft等網約車將額外收取每次行程2.5元。儘管新標準較早前有所降低，但包括「紐約人反堵車費」在內的多個組織仍認為當局所做調研不足。

自上月18日在紐約南區聯邦法院向MTA提出訴訟後，該組織當日再於市政廳前抗議堵車費，並宣布聯合訴訟人數由31人增加至49人，包含多個小商業代表和退休公職人員。初期原告之一、前華埠市議員傅里達(Kathryn Freed)表示，目前近50名原告來自市內五區以及長島等地，其說明堵車費的負面影響將不僅限於曼哈頓，而是造成廣泛的環境影響。

因此，該組織認為MTA所做「環境評估」不完善，且建立在錯誤數據及調查之下，將傷害小商業、有色人種和低收入人群，因此要求當局重新進行合理、全面的衡量。新加入原告、退休市警成員萊貝拉(Vito Labella)表示，由於身患殘疾的妻子需要頻繁乘車前往接受治療，堵車費的實施對家庭造成了巨大且不必要的壓力。

另一新原告、69歲的前澳門大學人類學教授扎比爾斯基(Peter Zabielskis)亦說，此計畫不僅會對腿腳不便的自己帶來巨大困難，也會極大削減紐約市對於未來人才的吸引力，因增加的生活成本將對年輕學者、創新人才和國際學生構成阻礙。此外，原告當中還包括莊文怡(Susan Zhuang)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、葉格(Kalman Yeger)和卡爾(David Carr)等一共九位市議員。

華埠居民李凱明表示，作為收費區內最脆弱的社區，華埠內多是小本經營店鋪，若實施堵車費，其不僅將面對成本上升，且顧客亦會流失。他還說，華埠同時面臨有城區監獄、住房短缺、保釋法改革等問題，若再增加另一因素，將進一步加劇社區的困境。

法庭文件顯示，除MTA交通檢視委員會外，被告還包括州運輸部和市交通局。儘管如此，MTA則多次強調收費將惠及多數市民和減輕交通壓力，並獲得資金翻新地鐵系統。

「紐約人反堵車費」組織27日在市政廳前抗議堵車費，並宣布集體訴訟已增加至近50人...
「紐約人反堵車費」組織27日在市政廳前抗議堵車費，並宣布集體訴訟已增加至近50人。(記者劉梓祁／攝影)

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