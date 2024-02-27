皇后區「帳棚城」擴充 再收170人 民代集會反對

皇后區東部各級民代集體抗議市府繼續擴建已有的大型無證客「帳篷城」。(李琳達辦公室提供)

針對市府在皇后區 東部的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)現有「帳篷城」基礎上繼續擴充床位的新計畫，市議員李琳達(Linda Lee)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)和州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)等26日聯合集會，表達本地社區的反對意見。

克里德莫「帳篷城」位於皇后區東部大中央大道(Grand Central Parkway)與跨島快速路(Cross Island Parkway)交會之處，周邊皆為低密度社區。「帳篷城」去年8月建成，用於安置單身成年男性無證客 ，現有床位1000個。

包括華人在內的周邊社區居民，對這處安置設施對安全和生活質量可能帶來的影響一直表達擔憂，也曾進行過示威抗議，但首批1000個床位依舊落成。近日，市府則宣布將為該「帳篷城」再增加170個床位。

對於市府堅持擴建無證客庇護 設施的決策，當地各級民選官員26日集體召開新聞發布會表達抗議，皇后區第13社區委員會的多數重要成員也到場表達支持和關注。

布朗斯丁表示，克里德莫「帳篷城」位於一個低密度住宅區的中央，毗鄰老人中心、公立學校和公園，沒有工作的單身男性入住者大量聚集可能對這些公共設施的安全性帶來影響，進而影響本社區的生活品質。他強調，「帳篷城」初建時，社區還能保持耐心，對市府面臨的緊急狀況予以理解，但現在新湧入的無證客數量在減少，市府依舊繼續推進「帳篷城」的擴建計畫，「我們已經受夠了」。

史塔文斯基介紹，根據市府自己公布的數字，上周進入紐約市的無證客已經減少了超過5%，然而市府卻執意在皇后區東部擴建庇護所。在市府已承諾繼續削減用於安置無證客的預算的情況下，增加克里德莫「帳篷城」的床位根本就是一項不必要的開支。

李琳達則表示，她的辦公室此前曾多次要求市府對這處庇護所實施宵禁令以限制「光棍」無證客對周邊社區的影響，但一直都未獲回應。她敦促市府重新評估並拿出一個能解決現有問題的方案。

新當選的國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)也對本地社區的抗爭表達支持，他抨擊了國會在面對邊境危機時選擇玩弄政治而非解決問題的態度，並表示在自己到任後，首要任務之一就是為紐約爭取更多的支持，以度過當前的移民危機。

據了解，克里德莫「帳篷城」增加170個床位的具體日程以及最終執行的可能性目前尚未確定。