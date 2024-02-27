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長島納蘇郡首辦新年晚會 超過2000人參與

記者高雲兒／紐約報導
長島納蘇郡在長島大學首辦農曆新年晚會。(主辦方提供)
長島納蘇郡在長島大學首辦農曆新年晚會。(主辦方提供)

為了慶祝農曆新年，紐約州長島納蘇郡(Nassau County)近日在長島大學首次舉辦農曆新年晚會，吸引超過2000人參與，多名官員出席，共同歡慶這一傳統佳節。

根據2021年人口統計，納蘇郡的亞裔居民超過14萬6000人，已經是該郡第三常見人口，而農曆新年作為許多亞裔的傳統節日，顯得愈加重要，因此在納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)的支持下，該郡亞裔事務辦公室在今年首次舉辦大規模的慶祝活動。

亞裔事務辦公室副主任李孟說，納蘇郡的亞裔和華裔人口越來越多，華人學生也愈加增多，「所以也趁這個龍年，推廣我們華人的節日」。他說，為了吸引民眾參加，在贊助商和多個華人組織的支持下，門票免費。

該活動於24日在長島大學內的場館舉辦，以廟會的形式，展現了各類中華傳統文化藝術，如剪紙、書法、冰雕、泥人、糖人等；廟會落幕後，傳統舞蹈、民族音樂演奏等17個節目登上舞台，讓前來觀看的2000多名觀眾沉浸其中。

郡長布萊克曼出席表示，這場農曆新年晚會的舉辦旨在促進多元文化的交流與融合，增進各族裔之間的理解與友誼，同時也展現了納蘇郡對華裔社區的尊重和支持，他們希望通過這樣的活動，為社區居民帶來更多美好的文化體驗，促進社區的和諧發展。

他表彰了多個支持該活動的華人組織，包括長島華人協會、新生代基金會、羅斯林華人協會、平原華人協會等。中國駐紐約中領館參讚尚繼媛、州參議員羅德(Steven D. Rhoads)、州眾議員布魯門卡拉(Jake Blumencranz)等出席。

郡長布萊克曼表彰了多個支持該活動的華人組織。(主辦方提供)
郡長布萊克曼表彰了多個支持該活動的華人組織。(主辦方提供)
長島納蘇郡在長島大學首辦農曆新年晚會。(主辦方提供)
長島納蘇郡在長島大學首辦農曆新年晚會。(主辦方提供)

華人 亞裔 長島

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