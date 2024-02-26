哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

27歲的可汗(Fazil Khan)在火災中不幸身亡。(取自LinkedIn)

紐約曼哈頓 哈林區(Harlem)一棟公寓大樓日前鋰電池爆炸引發火災，造成一人死亡，17人受傷，數十人被迫暫時遷出，死者身分在25日被證實，為一名27歲的南亞裔記者。在去年，全市共發生267起鋰電池引發的火災，造成18人死亡及150人受傷。

根據市消防局，23日下午2時左右，火災發生在哈林區聖尼古拉斯廣場(St. Nicholas Place)的一棟公寓，當時火勢過大，以致有居民只能使用公寓外牆的消防梯逃生，有人甚至從樓上直接跳下，所幸並無大礙。因火勢太大無法使用樓梯，紐約消防局使用了消防繩進行營救。

因火勢太大無法使用樓梯，紐約消防局使用了消防繩進行營救。(取自FDNY官方X平台)

紐約消防局總共救出18人，其中12人被緊急送往當地醫院，四名傷者目前仍處於危急狀態，其中兩名受害者需要進行氣管插管。

當局也在25日證實，27歲的可汗(Fazil Khan)在火災中身亡。據悉，他是非營利教育新聞媒體赫辛格報告(Hechinger Report)的數據記者。此前，他在印度德里的媒體CNN-News18工作，2020年來到紐約，2021年畢業於哥倫比亞大學新聞學院。赫辛格報告發表聲明表示：「我們對失去這樣一位優秀的同事感到非常悲痛。」

市消防局也已確認，該火災是鋰電池爆炸所致，其總監霍金斯(John Hodgens)表示，本次火災主要是因為鋰電池起火的公寓單元門敞開著，造成火勢迅速蔓延。他警惕民眾務必注意隨時關門，以有效減緩火勢蔓延，為逃生留出時間。

去年9月，紐約市 開始執行電單車電池認證，要求所有電池必須通過美國保險商實驗室(Underwriters Laboratories)的安全認證。2月初，市消防局消防隊長(FDNY Fire Marshal)弗林(Daniel Flynn)在國會敦促立法者通過提案，為鋰離子電池制定安全標準。

2023年，紐約市共發生了267起鋰電池引發的火災、共造成150人受傷和18人死亡。(取自FDNY官方X平台)

紐約市去年267起鋰電池釀災 18死150傷

市消防局的最新數據顯示，2023年，紐約市共發生了267起鋰電池引發的火災、共造成18人死亡和150人受傷，其中數起火災發生在曼哈頓華埠 、皇后區法拉盛、布碌崙8大道等華人社區。去年6月，曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火，造成四死二傷。 去年8月，班森賀華人公寓發生一起因電單車鋰電池爆炸導致的火災。同月，皇后區一名93歲華裔婦女因電單車鋰電池引發的火災死亡。截至上周一，紐約市今年已發生了24起鋰電池火災，共造成八人受傷。