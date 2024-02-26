市警66分局轄區 近期盜車案激增

在2月份的警民會議上，布碌崙 (布魯克林 )市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)稱，轄區近期盜車案明顯增多，他承諾著重打擊車輛盜竊，也提醒當地居民要加強防範。

市警66分局的轄區主要有波羅園(Borough Park)、中木(Midwood)和肯辛頓(Kensington)，其中包括布碌崙(布魯克林)華人聚居的日落公園的很大一部分。在2月15日舉行的66分局警民會議上，局長赫拉特介紹，截止當天警民會，該分局共接到23起汽車被盜的案件，而去年同期是17起；在警民會之前的28天，該分局轄區共有16輛汽車被盜，而去年同期是六輛。

被盜車輛中有許多福特箱型車，包括E-250和E-350。他說，轄區還有很多電滑板被偷，警方認為被盜的福特箱型車和被盜的滑板車之間或許有聯繫，但他還無法確定是否存在一種犯罪模式。警方現在讓E-250和E-350的擁有者暫停使用這兩款車，就是為了搞清楚這兩款車是否是偷來的，並查清盜車案真相。

赫拉特說，關於這些犯罪行為的監控錄像對於警方來說非常有用，不僅能告訴警方案件是如何發生的，還有助於警方獲得嫌疑人的臉部特征。他促請有類似監控錄像的居民及時將其交給警方，協助警方破案。

赫拉特介紹，66分局轄區還有多輛本田 和現代的新款車被盜，不過他強調，本田和現代車容易被盜是一個全國現象。

赫拉特承諾一定盡全力破案，包括在盜車多發地區派遣更多警力巡邏。赫拉特還在X(前稱推特)上發帖提醒居民注意車輛防盜。他建議將車輛停放在光線充足的地方；不要在車內放置貴重物品；絕對不要在離開車輛時把車鑰匙放在車內，也不要開著引擎離開車輛；居民可以考慮購買跟蹤裝置，這樣車輛在被盜後就很容易被發現和追蹤。