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聯合健險遭駭 數千藥房無法開處方

記者范航瑜／紐約報導
儘管聯合健康保險及時止損，但仍舊造成了全美數千家藥房受影響無法開具處方等問題，圖為社區藥房示意圖。(記者范航瑜／攝影)
儘管聯合健康保險及時止損，但仍舊造成了全美數千家藥房受影響無法開具處方等問題，圖為社區藥房示意圖。(記者范航瑜／攝影)

聯合健康保險(United Healthcare)旗下的Change Healthcare日前遭黑客攻擊，導致全美數千家藥房受影響無法開具處方，目前尚不確定是否有患者數據遭到洩露。

Change Healthcare是隸屬於聯合健康保險的索賠和支付公司。自本月21日(周三)收到網路攻擊以來，其官方網站一直處於癱瘓狀態。儘管聯合健康保險官方立即將Change Healthcare與其他系統隔離，以防止影響擴散。但仍舊造成了全美數千家藥房受影響無法開具處方、數百萬電子處方無法得到及時處理以及患者無法使用保險報銷等問題。

州衛生廳正在監控這一網絡攻擊。州府發言人阿誇維瓦(Cadence Acquaviva)在一份聲明中表示：「應州長霍楚(Kathy Hochul)的指示，州衛生和金融服務部門正與藥房、衛生設施、保險商及所有受影響方密切合作，確保所有紐約人的醫療安全，」她補充說，州衛生廳已與Change Healthcare解除連接。

惡意軟件對政府實體和醫療機構的攻擊越來越常見，而醫療數據通常包括社會安全號碼和財務記錄，因其信息敏感性而面臨尤其大的風險。霍楚去年指出，各醫療供應商遭受的網路攻擊在2016年至2021年間翻了一倍多。她將授權5億元資金幫助覆蓋醫療設施的資本成本，以推進其技術系統升級換代。

聯合健康保險尚未透露是否有患者數據遭到洩露，也沒有說明何時能恢復正常。聯合健康保險表示，他們推測一名「與國家有關的網絡安全黑客」是此次攻擊的幕後黑手。

保險 霍楚

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