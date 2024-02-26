華埠龍年新春大遊行人潮洶湧 州、市長等官員出席

遊行現場舉行舞龍表演，以慶祝甲辰龍年。(市長辦公室提供)

第26屆慶祝農曆新年華埠 愛心花車大遊行25日在曼哈頓 華埠舉行，包括紐約州長和市長在內的多名民選官員與僑社人士共同出席。遊行當日天公作美，華埠人潮洶湧，大量華人居民和外族裔遊客到場支持，不少觀眾都表示人流比去年更多。

華埠舉行慶祝農曆新年大遊行，多名市州民選官員出席。(記者許君達／攝影)

遊行由美國繁榮華埠總會主辦，到場官員包括州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、中國駐紐約總領事黃屏，以及州眾議員李荣恩(Grace Lee)、拉克瑪(Jenifer Rajkumar)、鄭永佳、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、曲怡文、市議員馬泰(Christopher Marte)、利華娜(Calina Rivera)和莊文怡。此外，華埠眾多社團領袖也出席了活動。

華埠舉辦慶農曆新年大遊行，州長霍楚、國會參院多數黨領袖舒默和中國總領事黃屏出席。(記者許君達／攝影)

霍楚表示，龍年的「龍」象徵著堅韌、積極和果決，而這也正是紐約亞裔 族群的寫照。她強調，州府去年簽署的將農曆新年列為學校公共假日的立法，讓在紐約愈來愈多的亞裔家庭不必再為無法帶領學童共同慶祝這個節日而煩惱。

當日天公作美，吸引了來自各地的民眾前來觀賞。不少觀眾都表示人流比去年更多。(記者范航瑜／攝影)

舒默表示，他在過去的數十年任期，一直努力幫華裔新移民家庭獲取更多的移民簽證，以幫助所有熱愛美國的華人家庭能夠盡快團圓。他還強調，針對亞裔的仇恨絕不能被容忍，對亞裔的暴力襲擊在全國範圍內都將會被控為重罪。

華埠舉行慶祝農曆新年大遊行，人們盛裝參與。(記者許君達／攝影)

遊行開始前，現場奏唱美中兩國國歌，並由傳統的舞龍舞獅表演預熱氣氛。遊行開始後，由於現場人群熱情高漲、人流擁擠，民選官員的遊行隊伍一度難以前行。

在重整隊伍後，遊行從華埠的勿街(Mott St.)交堅尼路(Canal St.)處出發，沿勿街南行至劉錦廣場(Kimlau Square)後轉入東百老匯(East Broadway)，到達曼哈頓大橋下再轉入地威臣街(Division St.)，此後再經包厘街(Bowery)和擺也街(Bayard St.)回到華埠中心地帶，路線貫穿華埠的粵語和閩語兩大社區的核心部位。

遊行現場舉行舞龍表演，以慶祝農曆龍年。(記者許君達／攝影)

觀眾、官員 熱烈互動

遊行途中，沿街觀眾與官員們進行了熱烈的互動，而除舞龍舞獅表演外，現場還設中西結合的舞蹈表演，以及骨董車和超級跑車隊伍展示等。

居住在布碌崙(布魯克林)的唐女士與朋友們特地趕來參加遊行。(記者范航瑜／攝影)

居住在布碌崙(布魯克林)的唐女士與朋友們特地趕來參加遊行，她表示，自己每年都不會錯過這一年度盛會，並且感嘆今年的天氣格外晴朗。她特別攜帶了美中兩國國旗以表達節日的歡慶。

唐女士說，今年唯一的美中不足就是觀眾人數太多，她沒能成功到最前面欣賞節目，只能遠觀。

來自曼哈頓中城的毛女士攜全家和幾位好友一同來到現場。(記者范航瑜／攝影)

來自曼哈頓中城的毛女士攜全家和幾位好友一同來到現場。多年參加新春遊行的毛女士表示，今年的人流似乎比去年更加密集，往年她們還能在不同的街道之間穿梭，而今年卻幾乎舉步維艱。她和家人還體驗了具有華埠特色的無火彩紙砲。

華埠特色的無火彩紙砲。(記者范航瑜／攝影)

不僅本地居民，許多來自其他地區的外族裔遊客也專程前來，希望親眼見證紐約華埠著名的新春遊行。他們中有人頭戴象徵龍年的裝飾，有的身穿印有龍元素的服裝；現場還有外族裔攤販銷售龍型的氣球。