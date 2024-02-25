州府擴大強暴定義 包括所有被強迫性行為

紐約州對強暴擴大定義在州長霍楚簽署下通過，任何被強迫的性行為都算在內。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)日前簽署法案，將強暴的定義從傳統上狹隘的「性器官插入」，擴大到任何被強迫的性行為，包括口交、肛交都算在內，力圖將所有性犯罪者繩之以法。

現行法律下，必須出現「陰道插入」才能給強暴定罪；這項名為「強暴就是強暴」(Rape is Rape)的法案，由州參議員霍伊曼-席格(Brad Hoylman-Sigal)提出，表示強迫性的性接觸、包括口交、肛交也算強暴。

霍楚表示，問題在於強暴有時很難被起訴，法律在技術上的漏洞會讓陪審團感到困惑，進而讓受害者感到羞辱，「我們向所有性犯罪受害者保證，當受害者到警局報案或出庭作證時，會得到法律的全力支持；強暴將被視為嚴重犯罪，受害者的聲音已經被聽到，我們要確保正義的到伸張。」

霍伊曼-席格表示，「很簡單，強暴就是強暴，紐約州不允許過時的、異性戀為主導的性觀念，限制我們認知性暴行的能力。這一法律更新將使追究性犯罪者的責任更加容易，特別是在幫助保護性少數人群將尤為重要，這些人遭受強暴和性侵害的比率比異性戀者高。在這項法案生效之前，許多性侵受害者在紐約州都無法被認定遭到強暴，但現在我們終於修補了法條的漏洞。」

實際上，這一法案的推動歸功於前總統川普 被訴性侵一案。專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)1990年代訴川普性侵與誹謗，但當時聯邦法庭的陪審團駁回了原告的訴訟，認為川普的行為之構成輕度的性虐，不是強暴。