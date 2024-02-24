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搶法拉盛奶茶店未遂 非裔男1小時落網

記者邢易霖／紐約報導
位於緬街上的奶茶店「喪茶」，23日下午遭非洲裔男子搶劫未遂。(記者邢易霖／攝影)
位於緬街上的奶茶店「喪茶」，23日下午遭非洲裔男子搶劫未遂。(記者邢易霖／攝影)

皇后區法拉盛緬街的一家華人奶茶店，在23日下午光天白日下，一名非洲裔男子佯裝口袋裡有槍，威脅店家給錢；店家趁機報警，警方及時趕到，非洲裔男搶劫未遂逃逸；由於店家沒有受到經濟上的損失，已恢復正常營業，而警方根據店內的監控錄像，在事發一小時內，於距離受害店家不遠處將其逮捕。

根據消息，位於緬街38-21號的華人奶茶店「喪茶」，於23日下午3時30分左右，遭到一名非洲裔男子突然闖入搶劫；該名男子佯稱自己口袋裡有槍，威脅店家給錢，店家一邊趁機按下報警鈴通知警方到場，一邊冷靜從容對待劫匪。

警方在短時間內趕到現場，但非洲裔男子已逃逸。事發後，有多輛警車在緬街巡邏，還有一些警察在街上搜尋劫匪下落。

案發後，緬街上有多輛警車加強社區巡邏。(記者邢易霖／攝影)
案發後，緬街上有多輛警車加強社區巡邏。(記者邢易霖／攝影)

目擊者王女士表示，她看到有兩輛警車到奶茶店附近停下，一開始還以為是搶劫隔壁銀行的，沒想到這個劫匪是搶一家奶茶店；王女士說，當前經濟不穩定，大家都是窮苦打工人，老百姓手上沒有錢，何況現在紐約市又湧進許多無證客，生存問題難以解決，所以才會頻繁出現搶劫、盜竊。

另一家奶茶店的員工則表示，相比過去，現今的法拉盛治安有了顯著改善，經常可以看到警察在緬街上巡邏。一旦有危險情況發生，警方的出警速度明顯比以往快得多，對於這樣的搶劫案，他們並不太擔心。

位於緬街上的奶茶店「喪茶」，23日下午遭非洲裔男子搶劫未遂。(記者邢易霖／攝影)
位於緬街上的奶茶店「喪茶」，23日下午遭非洲裔男子搶劫未遂。(記者邢易霖／攝影)

警方隨後根據店內提供的監控錄像，展開全方位調查，最後在緬街和北方大道的交叉路口，將該名非洲裔男子攔下逮捕，從案發到逮捕僅不到一小時。

不過也有居住在法拉盛的居民說，過去搶劫偷盜等犯罪多在夜晚或凌晨發生，如今罪犯竟然敢在光天化日之下犯案，即便警方逮捕後，也因為保釋法改革，迅速就將嫌犯釋放，才會導致這些人有恃無恐。

此前在曼哈頓時報廣場參與襲警的19歲無證客戈麥斯伊茲奎(Darwin Andres Gomez-Izquiel)，在被捕後獲保釋，兩周後他又在皇后區購物中心(Queens Center Mall)搶劫，被目擊拎著滿滿幾個袋子離開現場，再度被捕後，法官僅設保釋金一元，遭到州長霍楚(Kathy Hochul)批評。

「喪茶」附近有多間銀行以及商家。(記者邢易霖／攝影)
「喪茶」附近有多間銀行以及商家。(記者邢易霖／攝影)

法拉盛 皇后區 華人

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