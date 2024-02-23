擁抱多元 外族裔青少年首聚法拉盛寫書法

外族裔青少年首聚法拉盛書畫中心學寫書法。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

40多位14歲至21歲的外族裔青少年，22日隨慈善團體首次來到皇后區法拉盛 社區，在當地的紐約書畫交流中心學習書法 ，他們在中心老師的指導下，在宣紙上寫下「龍」、「福」、「春」等漢字，紛紛表示首次體驗書法很有趣，活動旨在帶領學生擁抱多元的文化，並在學習的過程中減少偏見與歧視。

主辦方慈善團體67th Precinct Clergy Council介紹，這些學生大多來自布碌崙(布魯克林)，也有穆斯林社區及布朗士的青少年，這是他們第三年舉辦「環遊紐約市 」的項目，項目旨在讓孩子們走出舒適區，理解、擁抱並尊重不同的文化與宗教，以減少有時基於偏見及歧視所產生的仇恨犯罪。

主辦方說，這次「環遊紐約市」的項目，是首次為期兩天，也是第一次帶領學生來到不常來的法拉盛華人社區，他們昨天去了聖派翠克大教堂、中央猶太會堂(Central Synagogue)、伊斯蘭文化中心、在哈林區展開非洲裔歷史漫步，今天則學習傳統波多黎各的Bomba鼓，第二站則來到法拉盛學習書法，之後還會去猶太裔歷史博物館與砲台公園。

在紐約書畫交流中心執行長許淑媺、負責人及書法家是李振興的講解與指導下，學生們專心展開書法創作。許淑媺與李振興表示，幫助不同背景學生體驗東方文化思想哲學的差異與共通性，也正是中心的使命。

Isis和Andy，都是首次學習書法。Isis說，她在皇后區及曼哈頓華埠看到很多漢字，但從來沒試過書寫它們，由於她的英語寫得不好看，一開始也擔心毛筆字同樣如此，但是下筆時，又感覺「龍」字很容易，她握毛筆也沒有問題，只是筆墨偏細，要使力暈開筆墨還需要下功夫。