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紐約客談／想要地鐵安全 靠市警不夠

紐約客談

儘管市警在過去兩月多次強調，全市犯罪率已較去年有所下降，但其幅度不僅只能用輕微來形容，且大多市民亦無法從日常生活中有所感知，惡性事件和偷搶犯罪仍在以極高的頻率發生。就在本周，新數據顯示，地鐵內罪案數量正在以更高速率上升，警方自然成為眾矢之的。不過，若結合如今市內的混亂狀況考量，要提升地鐵安全，僅靠市警則遠遠不夠。

每日乘坐地鐵的市民不難發現，疫情後的地鐵月台、車廂和站內幾乎處處可見遊民或精神病患，讓車站更加髒亂、難聞。在這背後，不僅是長期存在的遊民安置、精神照護和可負擔住房等問題，目前還增加了移民危機的難題。當前超過17萬的無證客數量，在多次突破市府床位限制後，迫使當局設立60天居住限制，亦間接增加了遊民數和犯罪率。

因此，有華人警員說，在城市經歷大量問題時將責任歸咎於警察是不公平作法，他們一樣是城市管理混亂的受害者，且承擔著比往常更大的壓力。儘管如此，這位警員也承認，警方仍需努力提升執法效率，但更重要的是市府推出舉措，收容和治療遊民和精神病患，否則其自由進出地鐵現象只會有增無減。

由此便衍生出另一問題，大都會運輸署(MTA)即將開始徵收堵車費，但各種存在多年的地鐵硬件問題卻從未得到改善，逃票輕而易舉、設施老化、安全措施的不足，早令安全和可靠性蕩然無存。若再不改變，就連警察都對地鐵治安無力回天。

面對這些繁複且互相交織的問題，解決方案需要跨部門合作，以及從政策和資源分配上的根本改革，市長任重道遠。

地鐵 遊民 大都會

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