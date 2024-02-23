仇恨犯罪、高生活成本 紐約亞裔心理健康堪憂

亞裔是紐約市、紐約州乃至全美人口增長最快的族裔群體之一，但與其他族裔相比，他們卻較少尋求心理健康幫助。(記者范航瑜／攝影)

亞美聯盟(Asian American Federation)22日公布了最新研究報告「尋求幫助，尋找希望：紐約亞裔 的心理健康 挑戰及解決之道」；報告顯示，受心理健康問題困擾的紐約亞裔人數遠超於接受治療的人數，其中仇恨犯罪與高生活成本是罪魁禍首，許多問題源於亞裔社區獨有的文化背景和環境因素。

調查結果顯示，高達65%的受訪者經歷過孤立無援和焦慮的感覺，尤其是在疫情期間，這種情緒有顯著的惡化趨勢，其中超過三分之一的人認為這與針對亞裔的仇恨犯罪有關。

44%的受訪者認為紐約市 高昂的生活成本是他們精神壓力的主要來源，而30%的人表示昂貴的價格是他們難以尋求心理健康醫療的主要障礙之一；根據州主計長辦公室上個月的報告顯示，紐約市住房成本在過去十年飆升68%，遠超全美平均水平。

有關族裔的刻板印象與歧視也是造成亞裔精神壓力的主要原因。多年以來，美國社會一直存在「模範少數族裔迷思」(model minority myth)。這種觀點認為，相對於美國其他有色人種，亞裔工作更努力，因此更能在經濟和學業上取得成功。不少受訪者表示，這種成見實則給他們帶來了更大的壓力。

亞裔是紐約市、紐約州乃州全美人口增長最快的族裔群體之一，但與其他族裔相比，他們卻較少尋求心理健康幫助。儘管超過80%的受訪者報告存在心理健康問題，包括長期的疲勞、失眠、心悸、頭痛和食慾不振等，但只有45%的人意識到他們需要幫助。

資訊不通和虛假信息是亞裔難獲心理健康服務的首要障礙。由於文化差異與語言障礙的存在，很多亞裔在面臨心理健康問題時不會選擇尋求幫助。有人認為心理健康並非疾病，無需就醫。另外不少人則是存在「病恥感」，而這正是根植於亞裔社區的文化背景。