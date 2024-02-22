每3分鐘有犯罪 布碌崙安全F級最差

布碌崙整體安全等級，為最差的F級。(本報檔案照)

根據Crime Grade網站對全美各大城市安全的調查報告顯示，總結出布碌崙 (布魯克林)的整體安全等級僅有F級的欠佳成績，平均每3分鐘發生一次犯罪；其他像是曼哈頓 華埠、皇后區 法拉盛等華人社區，相較於布碌崙則好一點，為D-等級。

Crime Grade根據當地的各項犯罪如暴力犯罪率、侵犯財產犯罪率等數據進行分析，將安全等級分成介於最安全的A+級(綠色)、C級(黃色)、以及F級(紅色)之間。

結果顯示，布碌崙取得最低的F級成績，意味著犯罪率遠高於美國城市的平均值，有93%的城市比其更安全，而一年之中，平均每1000名居民就有52人犯罪，若家中未設置家庭安全系統，被搶劫的可能性會增加300%。

不過居住在布碌崙的民眾，普遍認為東南地區比西北地區更為安全，其中東南地區不乏華人群居的羊頭灣、海軍公園、康尼島等社區；分析華裔人口最擁擠的日落公園8大道，整體犯罪率的平均值介於綠色至黃色間，治安較亮紅燈的地區則落在7、8大道的56至58街、以及8、9大道的52至54街間。

報告也指出，布碌崙幾項最高犯罪率的種類包括盜竊、塗鴉(vandalism)、毒品相關犯罪等；不僅如此，犯罪率隨著人流而定，不管該區域是否有人居住，比如北部的商圈地帶處於最危險的紅色等級，商店常面臨搶劫和入室盜竊的犯罪。

除布碌崙之外，曼哈頓和皇后區的總體犯罪成績都獲D-的成績，較布碌崙稍好，華人聚集的華埠、法拉盛也因位於商業區附近，導致犯罪率較高；和布碌崙一樣，曼哈頓、皇后區也屬盜竊、塗鴉和毒品相關犯罪率的發生較高，而擁有多個國際機場的皇后區，也連帶有更多其他犯罪的發生。