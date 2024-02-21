紐約戶外用餐永久化 下月開放申請

現有的臨時戶外用餐區商家若想繼續運營，同樣需在8月3日前完成申請。(記者范航瑜／攝影)

紐約市的戶外用餐將永久化，市交通局在20日舉行的說明會上，向餐館業主詳細介紹了設立戶外用餐區的規範要求及可用資源，並呼籲有興趣商家，最早可於下月開始提交申請。

該計畫從疫情 期間實施以來，吸引數千家餐館的加入，並創造了眾多就業 機會，卻也暴露了諸如衛生、行人安全及設施質量等問題。為此，市交通局對計畫進行了全面的重新設計，並提供了詳細的操作指南。最終版本最大的變化在於禁止了封閉的人行道用餐棚，要求所有戶外用餐棚改為可移動的開放式框架，以及加入了防水和防鼠等設施要求。

永久化計畫旨在將戶外用餐的範圍擴大至比疫情前更高的水平，並引入更標準化的操作方案。商家可從下月起申請，8月3日截止。現有的臨時戶外用餐區商家若想繼續運營，同樣需在8月3日前完成申請。戶外用餐區有兩種形式：全年可用的人行道區域和每年4至11月開放的公路區域，包括公路邊緣與停車區。兩種形式的許可證費用均為1050元，有效期為四年，此外還需繳納2500元的安全押金等附加費用。

市交通局為確保規範操作，設定了一系列明確的要求，如路邊用餐區的最大長度不得超過40呎，以及與消防栓等公共設施保持安全距離等規定。設施安裝完成後，市交通局將進行現場檢查，以確保各項安全標準得到遵守。

曼哈頓華埠 金豐餐廳老闆藍建明表示，之前在疫情期間他們已經開展過戶外用餐，有這方面的經驗。但關於目前是否加入該項目，他表示還會繼續觀望一段時間，評估戶外用餐的收益是否大於繳納的各種費用成本。

金滿庭餐廳老闆甄逸海同樣表示，目前暫不考慮加入戶外用餐。「我們之前也做過戶外用餐。但戶外用餐占地方，還容易滋生衛生問題和安全問題。很多餐廳建的小木屋也不美觀，影響市容。」

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)說：「我們需要保持戶外用餐的活力，讓戶外用餐更加可行，更加安全，更加有吸引力。」他表示市交通局將會成立專門的工作小組，全過程幫助商家申請。