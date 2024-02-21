我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

紐約戶外用餐永久化 下月開放申請

記者范航瑜／紐約報導
現有的臨時戶外用餐區商家若想繼續運營，同樣需在8月3日前完成申請。(記者范航瑜／攝影)
現有的臨時戶外用餐區商家若想繼續運營，同樣需在8月3日前完成申請。(記者范航瑜／攝影)

紐約市的戶外用餐將永久化，市交通局在20日舉行的說明會上，向餐館業主詳細介紹了設立戶外用餐區的規範要求及可用資源，並呼籲有興趣商家，最早可於下月開始提交申請。

該計畫從疫情期間實施以來，吸引數千家餐館的加入，並創造了眾多就業機會，卻也暴露了諸如衛生、行人安全及設施質量等問題。為此，市交通局對計畫進行了全面的重新設計，並提供了詳細的操作指南。最終版本最大的變化在於禁止了封閉的人行道用餐棚，要求所有戶外用餐棚改為可移動的開放式框架，以及加入了防水和防鼠等設施要求。

永久化計畫旨在將戶外用餐的範圍擴大至比疫情前更高的水平，並引入更標準化的操作方案。商家可從下月起申請，8月3日截止。現有的臨時戶外用餐區商家若想繼續運營，同樣需在8月3日前完成申請。戶外用餐區有兩種形式：全年可用的人行道區域和每年4至11月開放的公路區域，包括公路邊緣與停車區。兩種形式的許可證費用均為1050元，有效期為四年，此外還需繳納2500元的安全押金等附加費用。

市交通局為確保規範操作，設定了一系列明確的要求，如路邊用餐區的最大長度不得超過40呎，以及與消防栓等公共設施保持安全距離等規定。設施安裝完成後，市交通局將進行現場檢查，以確保各項安全標準得到遵守。

曼哈頓華埠金豐餐廳老闆藍建明表示，之前在疫情期間他們已經開展過戶外用餐，有這方面的經驗。但關於目前是否加入該項目，他表示還會繼續觀望一段時間，評估戶外用餐的收益是否大於繳納的各種費用成本。

金滿庭餐廳老闆甄逸海同樣表示，目前暫不考慮加入戶外用餐。「我們之前也做過戶外用餐。但戶外用餐占地方，還容易滋生衛生問題和安全問題。很多餐廳建的小木屋也不美觀，影響市容。」

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)說：「我們需要保持戶外用餐的活力，讓戶外用餐更加可行，更加安全，更加有吸引力。」他表示市交通局將會成立專門的工作小組，全過程幫助商家申請。

市交通局還將推出「戶外用餐集市」(Dining Out NYC Marketplace)，提供經過符合規格的設施和服務供商家購買。為幫助商家判斷自己的餐館是否適合戶外用餐，市交通局也將推出一個計畫工具，以問卷形式進行評估。更多詳情請訪問官網：diningoutnyc.info。

戶外用餐計畫自推行以來吸引了數千家餐館的加入，也暴露了諸如衛生、行人安全及設施質...
戶外用餐計畫自推行以來吸引了數千家餐館的加入，也暴露了諸如衛生、行人安全及設施質量等問題。(記者范航瑜／攝影)

疫情 華埠 就業

上一則

前華裔警察陳學理 參選17區州參議員

下一則

攻擊、搶劫頻傳 紐約地鐵犯罪率增20%

延伸閱讀

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打
紐約房東挑戰「租金穩定法」失敗 最高法半年內第二次拒審

紐約房東挑戰「租金穩定法」失敗 最高法半年內第二次拒審
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
退休最不友好州 這州最後一名 紐約排第7名

退休最不友好州 這州最後一名 紐約排第7名

熱門新聞

布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

2024-02-13 12:05
涉嫌運作跨國賣淫及女性販運遭起訴的陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

2024-02-17 06:31
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

2024-02-18 14:58
皇后區法拉盛一名70歲的獨居韓裔老人，因為食物中毒命懸一線，幸得人工智能音響所救，它及時提醒了醫護人員，讓老人得到及時就醫。(金兌錫辦公室提供)

紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命

2024-02-13 11:25
一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
原本在一旁低頭看手機的女子，突然拿金屬瓶猛擊佛瑞斯特的頭部。(截自eyeglasses.stringmusic Instagram)

地鐵大提琴手 紐約先驅廣場表演遭襲

2024-02-16 12:47

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元