紐約房東接連挑戰「租金穩定法」 最高院再拒審

由紐約業主向最高法院提起挑戰「租金穩定法」的訴訟，再度被最高院拒絕審理。該法限制了紐約租金的漲幅。（路透）

美國最高法院20日宣布，拒絕審理兩起由紐約市 業主發起、旨在挑戰該市「租金 穩定法」的上訴案，這是同類案件在半年之內第二次被最高法拒之門外；不過，保守派大法官大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)陳述不同意見，對這條紐約地方法律的合憲性提出質疑，並暗示未來還有「解決問題」的空間。

房東半年第2次失敗

紐約現行的租金穩定制度始於1969年，這項規定限制了紐約市約100萬套穩租公寓的租金漲幅。這些公寓大多建於1974年之前，擁有六個或更多單元，旨在租金不斷高漲的環境下，提供租客居住的權利。

最高法院第二度拒絕受理企圖廢除紐約「租金穩定法」的訴訟。(記者和釗宇╱攝影)

該條法律行使多年，卻遭到不少業主反抗，認為該法違反憲法第五修正案中所謂的「徵用條款」，而為了阻斷業主千方百計嘗試規避這項制度，紐約州 2019年也通過「租金穩定法」，加強管制。

此次訴訟由位於曼哈頓和長島市的兩組房產業主74 Pinehurst LLC和335-7 LLC發起，原告方認為，「租金穩定法」令房東難以大幅漲租且很難驅逐房客，導致他們難以獲得公正合理的回報率，人為擠壓了他們所投資的房產的價值，違反了美國憲法中「私有財產不得 『在沒有公正補償的情況下被用於公共用途』」的條款。在這一訴求遭到位於曼哈頓的聯邦第二巡迴上訴法庭的駁回後，原告方向最高法院提起了上訴。

州長霍楚：鬆了一口氣

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)20日發表聲明稱，「租金穩定法」是紐約州打擊不公平現象、維護可負擔性並保證更多紐約人「居者有其屋」的有力工具。最高法院的決定，讓她「鬆了一口氣」。

亞當斯：租客有喘息空間

紐約房屋業主挑戰「租金穩定法」，再次遭最高法院拒之門外。(記者許君達／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)也表示，租金穩定法數十年來使數百萬紐約人和他們的家庭負擔得起租金，最高法院拒審也讓這些租客有喘息的空間。

事實上，此次並非最高法院拒絕審理類似的案件，去年10月，由兩個業主組織起訴「租金穩定法」違憲案，也被以相似的理由拒審。