半年逾6萬紐約客糧食券被盜刷 華社也遭殃 損失超過1900萬

近六個月來，紐約市超過6萬名居民遭遇了糧食券卡盜刷事件，累計損失超過1900萬元。(本報檔案照）

最新數據顯示，近六個月來，紐約市 超過6萬居民遭遇了糧食券 卡(EBT)盜刷事件，累計損失超過1900萬元，其中華人社區也未能倖免。為此，州議員正積極推動技術升級，希望通過引入非接觸式支付方式，防止不法分子複製卡片信息盜刷。

市社會服務局(Department of Social Services)發言人表示，過去六個月，已有超過6萬1000名紐約居民向他們報告遭遇了糧食券卡欺詐，當局已經協助這些受害者追回超過1900萬元的被盜資金。

州議員曼當尼(Zohran Mamdani)表示，僅在2022年1月至2023年10月間，紐約市民就提交了超過2萬2000起糧食券欺詐申訴，被盜金額高達1700萬元。

據了解，詐騙分子通常會在糧食券卡刷卡機或自動取款機上安裝特殊設備，通過拷貝糧食券卡持有者輸入的個人信息，來竊取其卡片數據與個人識別號碼，進一步製作假卡消費，最終盜取受害人的福利 金。

為補救此問題，州議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)提案，擬將EBT卡升級為具有非接觸支付技術的卡片，以此降低糧食券卡被盜風險。據曼當尼所說，這項提案如果通過，預計能夠減少87%的糧食券卡盜竊案件。

曼當尼辦公室表示，他們為糧食券卡盜刷受害者申請了福利替換計畫(benefit replacement program)，該計畫由市社會服務局推出，可退還最多兩個月的被盜資金，但通常需要30天時間才能收到退款。

華人糧食券卡持有者通常因為疏於防範而成為犯罪分子下手的目標。去年10月至11月，布碌崙(布魯克林)華社的紐約親子互助會，就接到了20多起糧食券卡被盜事件的報告。

州府表示，一旦發現糧食券卡或公共福利被犯罪分子以電子形式盜刷，建議及時填寫申請表以獲得政府補發。此外，應立即聯繫EBT卡客戶服務熱線，報告卡片被盜並請求更換新卡，客服聯繫電話為(888)328-6399，也可登錄網站ConnectEBT，或下載ConnectEBT的App申請。