我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

半年逾6萬紐約客糧食券被盜刷 華社也遭殃 損失超過1900萬

記者范航瑜／紐約報導
近六個月來，紐約市超過6萬名居民遭遇了糧食券卡盜刷事件，累計損失超過1900萬元。(本報檔案照）
近六個月來，紐約市超過6萬名居民遭遇了糧食券卡盜刷事件，累計損失超過1900萬元。(本報檔案照）

最新數據顯示，近六個月來，紐約市超過6萬居民遭遇了糧食券卡(EBT)盜刷事件，累計損失超過1900萬元，其中華人社區也未能倖免。為此，州議員正積極推動技術升級，希望通過引入非接觸式支付方式，防止不法分子複製卡片信息盜刷。

市社會服務局(Department of Social Services)發言人表示，過去六個月，已有超過6萬1000名紐約居民向他們報告遭遇了糧食券卡欺詐，當局已經協助這些受害者追回超過1900萬元的被盜資金。

州議員曼當尼(Zohran Mamdani)表示，僅在2022年1月至2023年10月間，紐約市民就提交了超過2萬2000起糧食券欺詐申訴，被盜金額高達1700萬元。

據了解，詐騙分子通常會在糧食券卡刷卡機或自動取款機上安裝特殊設備，通過拷貝糧食券卡持有者輸入的個人信息，來竊取其卡片數據與個人識別號碼，進一步製作假卡消費，最終盜取受害人的福利金。

為補救此問題，州議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)提案，擬將EBT卡升級為具有非接觸支付技術的卡片，以此降低糧食券卡被盜風險。據曼當尼所說，這項提案如果通過，預計能夠減少87%的糧食券卡盜竊案件。

曼當尼辦公室表示，他們為糧食券卡盜刷受害者申請了福利替換計畫(benefit replacement program)，該計畫由市社會服務局推出，可退還最多兩個月的被盜資金，但通常需要30天時間才能收到退款。

華人糧食券卡持有者通常因為疏於防範而成為犯罪分子下手的目標。去年10月至11月，布碌崙(布魯克林)華社的紐約親子互助會，就接到了20多起糧食券卡被盜事件的報告。

州府表示，一旦發現糧食券卡或公共福利被犯罪分子以電子形式盜刷，建議及時填寫申請表以獲得政府補發。此外，應立即聯繫EBT卡客戶服務熱線，報告卡片被盜並請求更換新卡，客服聯繫電話為(888)328-6399，也可登錄網站ConnectEBT，或下載ConnectEBT的App申請。

糧食券 福利 紐約市

上一則

法拉盛華人外賣郎集會 籲警方重視摩托車搶案

延伸閱讀

紐約客談／隔岸觀火 難保不會引火燒身

紐約客談／隔岸觀火 難保不會引火燒身
紐約市糧食券申請處理速度創新低 現金援助4個月僅處理14.3%

紐約市糧食券申請處理速度創新低 現金援助4個月僅處理14.3%
紐約客談／多管齊下 解決校園暴力

紐約客談／多管齊下 解決校園暴力
5折扣 領糧食券者今年可享用

5折扣 領糧食券者今年可享用

熱門新聞

布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

2024-02-13 12:05
涉嫌運作跨國賣淫及女性販運遭起訴的陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

2024-02-17 06:31
皇后區法拉盛一名70歲的獨居韓裔老人，因為食物中毒命懸一線，幸得人工智能音響所救，它及時提醒了醫護人員，讓老人得到及時就醫。(金兌錫辦公室提供)

紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命

2024-02-13 11:25
過去20年間，紐約大學已發生至少18起自殺事件。(記者范航瑜／攝影)

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

2024-02-12 13:47
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

2024-02-18 14:58
（市教育局提供）

暴風雪將襲紐約 預計5-8吋…公校周二改上網課

2024-02-12 13:02

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期