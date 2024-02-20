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皇后區將建新高中 培養醫保人才 彭博基金會注資2500萬

記者邢易霖／紐約報導
皇后區新高中模擬圖。(取自Northwell Health官網)
皇后區新高中模擬圖。(取自Northwell Health官網)

明年秋季，皇后區木邊(Woodside)將新建一所高中，學校名為The Northwell School of Health Sciences，是由北岸長島猶太裔醫療系統(Northwell Health)與紐約市公立學校合作的項目，旨在培養學生進入醫療保健行業的高薪職業，並響應當地對教育和醫療保健專業人才的需求。該項目得到彭博慈善基金會(Bloomberg Philanthropies)2500萬元投資，旨在促進醫療保健與教育系統的連接，為社區提供更多就業機會。

據了解，這所新高中旨在為學生們提供進入紐約健康醫療系統中高需求、待遇優厚職業所需的經驗。課程內容將覆蓋診斷醫學、物理治療、心理健康和護理等多個專業領域。

此外，長島猶太醫療系統將向紐約市高中生提供150個實習機會，旨在在學術學習外，為學生們提供職業培訓及實際操作的指導，從而更好地準備他們此後的職業生涯。

市教育總監班克斯(David Banks)表示，學校的每位學生都將有一次帶薪的醫療保健工作經歷，每個成績優秀的學生都可以參加長島猶太裔醫療系統的面試，且每個工作的學生都有資格獲得學費補助，「只有加強職業教育，我們才能為學生們提供更全面的準備，幫助他們順利進入專業領域。」

彭博慈善基金會創始人、紐約市前市長彭博(Michael R. Bloomberg)表示，多年來，眾多教育系統未能充分讓學生適應和進入快速發展的就業市場。專業的醫療保健高中通過理論學習與實踐相結合，有效地為學生就業於醫療領域做好準備。

彭博慈善基金會首席政治顧問渥夫森(Howard Wolfson)介紹，該校致力為畢業生提供技能、證書和知識，確保他們能夠在高中畢業後直接進入所學領域工作。學校採取無篩選的招生政策，優先考慮皇后區民眾，一旦全面運營，將服務大約800至900名學生。此外，還提供一些不需要四年制學位的醫療保健職位。

長島 就業 紐約市

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