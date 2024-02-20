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華埠哥倫布公園改造 廊棚防遊民聚集 夜間將封閉

記者許君達／紐約報導
廊棚內現已被為數不少的遊民占據，遊客和社區居民幾乎不敢涉足。(記者許君達／攝影)
廊棚內現已被為數不少的遊民占據，遊客和社區居民幾乎不敢涉足。(記者許君達／攝影)

市公園局(NYC Parks)近日在曼哈頓第三社區委員會會議上公布了華埠哥倫布公園(Columbus Park)的改造方案。改造工程的兩大主要項目分別是翻新升級公園南側的運動場衛生間，以及為北側標誌性的廊棚建築增設關閉功能，以避免遊民夜間占據公園。

目前，哥倫布公園北側的廊棚式建築存在較大的問題，包括遊民盤據、設施老化、空間利用率低等。記者在公園內發現，廊棚建築規模龐大，但外側門戶緊閉，廊棚下方的公共空間則長時間空置。天氣晴好時，大量戶外活動附近居民會將公園內的公共長椅等設施擠滿，但幾乎完全無人會進入廊棚。廊棚內部則被大量鋪蓋占據，成為遊民的樂土，而且無論白天還是夜間，廊棚內均有遊民活動。去年8月發生的哥倫布公園遊民謀殺案便是發生在這個空間內，當時，兩名華裔遊民因爭奪睡覺的地盤而發生打鬥，其中一人被捅致死。

針對這個問題，改造方案計畫在廊棚的四面加裝類似店鋪捲簾門的風琴式裝置，以保證在夜間公園關閉後，廊棚也能同時被封閉起來。而與之配合的還有改造公園兩側的圍擋設施，從現有的「雞籠」式柵欄升級為能夠真正起到攔阻作用的圍欄。

社區委員陳家齡介紹，哥倫布公園目前雖然有晚間10時閉園的政策，但由於柵欄太矮、形同虛設，因而根本擋不住遊民進入公園過夜。

此外，計畫還會整體改造這座建築，包括重新整修底部公共空間、加固有裂縫的樓梯和窗框以及升級位於建築西側一層的公共衛生間。目前，該衛生間的衛生狀況欠佳、原有欠佳的結構設計也難以保證如廁者的隱私。

公園改造計畫的另一部分工程為南側運動場旁的公共衛生間。工程包括重建早已毀壞的公共飲水設施、更換隱私性更好的大門，以及拆除位於衛生間建築北側的兩道圍欄以擴大開放空間。

根據市公園局公布的信息，改造項目預算達1000萬元，在徵求社區意見後，計畫於今年4月定案。在定案後，大約需要九至12個月的籌備時間，此後才能開工。工程所需的時間大約為12至18個月。

公園南側運動場旁的公共衛生間也是改造的一大重點。(記者許君達／攝影)
公園南側運動場旁的公共衛生間也是改造的一大重點。(記者許君達／攝影)
廊棚內部除了上層空間被遊民占據外，下層的公共活動室也長期大門緊閉，空間利用率極低...
廊棚內部除了上層空間被遊民占據外，下層的公共活動室也長期大門緊閉，空間利用率極低。(記者許君達／攝影)
華埠哥倫布公園改造方案出爐，公園北側標誌性的廊棚建築將為改造重點。(記者許君達／...
華埠哥倫布公園改造方案出爐，公園北側標誌性的廊棚建築將為改造重點。(記者許君達／攝影)

遊民 華埠 預算

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