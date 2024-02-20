法拉盛華人外賣郎集會 籲警方重視摩托車搶案

19日下午，20餘名外賣郎在法拉盛40路公園集會，呼籲警方對外賣郎摩托車被盜問題給予足夠重視。(記者范航瑜／攝影)

東北皇后區外賣員的摩托車被盜事件頻發，大多數還發生在光天化日之下。20餘名華人 外賣郎19日為此在法拉盛 40路公園集會，呼籲警方重視外賣郎摩托車被盜問題，增快出警速度並加強巡邏。

宋先生是眾多摩托車被盜的外賣郎之一。17日下午2時許，他的摩托車在大學點 (College Point)的飛龍超市附近被盜。當時，七、八名西語裔青少年騎著自行車經過，宋先生和他們有短暫的目光接觸。隨後，這幾名青少年便一直跟著他，在宋先生送完餐後，他們一擁而上。

一個人將宋先生從車上拽下來，另一個則去搶奪宋先生的車。宋先生一把衝上去，搶回了自己的車。他們又好幾個人一同衝了上來。這樣來來回回折騰了五、六分鐘。儘管最終他們只偷走了宋先生的車鑰匙，但摩托車在爭奪過程中也受到了不小的磨損。

晚上10時下班後，宋先生立即報警，但警方調查至今未果。據宋先生，他報案花了大概半個小時，警方出警又花了半個小時，「我們每天工作十小時只能賺120多元。摩托車和保險都是我們很大一筆資產。偷走摩托車就是切斷了我們的生活來源」。在去年年底，他的一輛摩托車在自家門口被盜走，目前警方仍在處理中。

和宋先生類似，去年12月1日下午4時，張先生的摩托車在新鮮草原(Fresh Meadow)博生大道(Parsons Blvd)交59街處被幾名西語裔青少年所盜。所幸的是，張先生報警後，警方五、六分鐘就趕到了現場。他隨著警方一起在一處修車舖裡找到了自己被盜的摩托車，當時幾名嫌疑人正嘗試換鎖。儘管如此，目前張先生也暫時停止了外賣工作，並表示出於安全考慮，今後有可能會買輛車送餐。