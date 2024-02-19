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紐約市近千無證客露宿街頭地鐵 華人憂心社安

記者范航瑜／紐約報導
目前約有968名無證客在戶外或地鐵中過夜。與去年的數據相比，露宿街頭的無證客數量大約增長了25%。(美聯社)
目前約有968名無證客在戶外或地鐵中過夜。與去年的數據相比，露宿街頭的無證客數量大約增長了25%。(美聯社)

紐約市府對無證客住宿地點進行的最新內部調查顯示，目前約有968名無證客在街頭或地鐵中過夜，與去年的數據相比，露宿街頭的無證客數量大約增長了25%。華人市民也擔心這些無固定住址的無證客，恐為社會安全帶來更多不穩定的因素。

此次的調查名為「聖布里吉德過夜住宿調查」(St. Brigid)，市府調查了此處的377名無證客，並表示這一樣本量足以反映正在等待安置的3874名無證客的情況。聖布里吉德(St. Brigid)位於曼哈頓東村(East Village)，據了解，是無證客報到的地點之一，沒有孩子的成年無證客必須先在此處報到，才能申請前往其他庇護所過夜。

調查顯示，有25%的受訪者報告說他們在戶外或地鐵中過夜，4%的人表示得到了家人或朋友的收留。市府根據該調查預估，全市目前約有968名無證客在戶外或地鐵中過夜，與去年相比大約增長25%。

此外另一份最新數據顯示，庇護所收留的無證客數量，從今年1月初的6萬9000人，減少到2月中旬的6萬5600人。市府表示這一減少是由於去年10月開始實施的庇護所新規所致。新規起初要求入住市府庇護所、未帶孩子的成年庇護客限60天內離開，自行尋找其他住所，市府隨後又將時限縮短至30天，並規定若無證客入住30天無法得到進一步安置，則需重新前往位於曼哈頓羅斯福酒店的庇護中心再次申請床位。

對於在街頭露宿的無證客，遊民維權人士警告稱，限制無證客進入庇護所，產生排擠作用，將導致街頭遊民數量急劇增加，這可能給市府帶來急診室等更多負擔成本。

紐約市居民聯盟主席臧東慧則表示，這些露宿街頭的無證客的確會為社會治安等帶來不安定的因素，但不代表30天的期限應當取消。

「如果沒有這個期限，會有更多無證客依靠政府，依靠福利，遊民所會更加爆滿，」臧東慧說。他表示外族裔無證客應當向華人學習，到紐約第一天就開始找工作，努力自食其力，而不是想著靠政府，「遊民所制度是一項完全失敗的政策，」他說。

無證客 庇護 遊民

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