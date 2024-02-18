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白雪覆蓋 華埠「超級星期六」熱鬧不減

記者劉梓祁／紐約報導
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)

作為農曆新年最重要的慶祝活動之一，曼哈頓華埠「超級星期六」17日盛大舉行，近20支舞獅隊匯聚在多個主要街道，向每一個商家拜年、採青；儘管前一夜出現降雪，但此大年初一後首個周六的慶祝傳統仍熱鬧不減 ，伴隨震耳欲聾的鑼鼓聲，華埠再次出現人潮

因舉辦日期鄰近超級足球盃比賽(Super bowl)，此舞獅活動便冠有「超級」之稱。當日上午11時起，18支舞獅隊伍便在各處整裝待發，按照不同線路途徑沿街商戶，和大量圍觀遊人。為應對人潮並確保表演順利進行，華埠勿街(Mott St.)、格蘭街(Grand St.)、伊利沙白街(Elizabeth St.)和茂比利街(Mulberry St.)等多條道路被封鎖限流。

活動中，不同舞獅隊伍攜不同配色和裝扮的醒獅出現在街頭，在鑼鼓的伴奏下躍動，商家也準備紅包和生菜懸掛在門前高處，等待舞獅隊伍的到來，當獅子成功採青，周圍人群人爆發出熱烈的掌聲和歡呼聲。此外，活動還吸引許多家庭帶孩子觀看，對活靈活現的獅子表現出好奇和興奮，包括華埠共同發展機構行政總監陳作舟等攝影愛好者和遊客，也紛紛拿出手機和相機，捕捉獨特的文化特色。

紐約洪門青年體育會總顧問陳家齡表示，該會自成立於1956起便始終有春節舞獅的傳統，更在過去20年間參加了每一屆「超級星期六」。他說，見證最初僅有五支隊伍到如今熱鬧非凡，不僅是中華文化的傳承和推廣，也是對年輕一代的激勵和啟迪，令更多人將其延續。

洪青體育會成員鄺建民也說，透過參與舞獅和其他春節慶祝活動，年輕一代不僅學習到了中華文化的精髓，同時也培養了團隊合作和責任感。鄺建民指出，舞獅不僅僅是一場表演，它是一種藝術，需要團隊間的精密協作和長時間的訓練，通過這個過程，年輕人學會了如何相互支持、共同努力達成目標。

華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)
華埠超級星期六熱鬧不減。(陳作舟提供)

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