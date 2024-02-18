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駭客新手法 法拉盛老人遭騙6000元

記者邢易霖 / 紐約報導
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市華社出現新型詐騙，一名居住在皇后區法拉盛的八旬老人iPad突然出現一條英文「防詐騙」警告，導致她設備不斷震動，關也關不掉，當老人按照警告上的指示撥打電話，一名說中文的華人「防詐騙機構」客服，指示老人到CVS購買禮品卡(gift card)，成功詐騙6000元。

根據繁榮社區基金會(PCF)社安隊，17日該會收到舉報，80多歲的路女士當時正在乘坐公車，手裡拿著的iPad突然開始震動，並出現一條英文的「防詐騙」警告，她想取消這個警告卻發現根本操作不了，看到警告上有指示電話，於是路女士就打電話過去。

接起電話的是一名華人，對方自稱是「防詐騙」機構的工作人員，不僅詳細的說出了她的銀行帳戶信息，還提示她盡快將錢全部取出以防止帳戶被盜，並稱「不要告訴任何人，按指示要求做」。

該名工作人員要求老人到CVS購買禮品卡，並且將卡背面的條碼信息拍照上傳，路女士誤以為對方是市府人員，於是乖乖遵從指示照做，直到損失6000元，才反應過來對方是詐騙。

繁榮社區基金會會長張鵬轉述路女士，她表示，由於此前未曾經歷過這樣的詐騙，當iPad持續震動且關機無效時，她出於恐懼和擔憂，匆忙將錢提了出來，在購買禮品卡的過程中，連CVS的店員都感到不尋常，問了她購買原因。

張鵬說，但當時路女士並沒有把店員的關心放在心上，因為被冒充客服的詐騙者說服，相信對方會「保管」這些禮品卡，沒想過這是詐騙者將錢款轉移的手法。

對於這樣的新型詐騙，張鵬表示，這也是他首次看到這樣的手法，對方疑似駭進iPad設備釣魚，並透過手段，破解存在iPad裡的銀行帳戶信息。

他強調，若懷疑自己可能成為詐騙受害者，應立即向警方報案並聯繫銀行或相關機構；張鵬也呼籲民眾需提高警惕，對任何未經請求的安全警報保持警惕，在遇到可疑情況時，應保護個人敏感信息，如銀行帳戶和信用卡資料等。

華人 法拉盛 紐約市

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