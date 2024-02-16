非裔男扮衛生局「突襲檢查」 敲詐法拉盛攤販
皇后區法拉盛的無證攤販問題嚴重，執法單位經常突襲檢查並開罰，但疑似有不法分子趁此機會，假扮市衛生局官員，在街頭藉由各種藉口，向攤販或商家「收罰金」，更有小販發現，該人故意將垃圾丟在地上，再向他指出「環境髒亂」，必須開罰。
轄區包括皇后區法拉盛的市警109分局近日召開警民會，局長、副督察科爾曼(Kevin Coleman)因故缺席，由警官(Captain)拉姆洛坎(Ramnauth J. Ramlochan)代為主持；拉姆洛坎表示在過去的28天，犯罪率整體下降，但不少華人小販在會上反應，有假扮市衛生局工作人員的非洲裔人員對他們騷擾，藉此收取各類費用。
據多名華裔小販表示，這名非洲裔人員常常在法拉盛街頭閒逛，穿著類似市衛生局的制服，稱攤販或店主門口有垃圾，或者桌子擺放不對，用各種藉口來敲詐錢財；其中一名攤販說，「我後來發現垃圾都是他丟到我這裡來的，然後問我要錢」，據另外一名小販說，「他會把桌子放在你門口，然後除非你給他100元或150元，他才拿錢離開」。
這些華裔小販表示，他們在過去幾年斷斷續續地被此人索要錢財，實在不堪其擾；拉姆洛坎表示，會派社區協調警員(NCO)去了解情況。街頭攤販項目(Street Vendor Project)也介入此事。
警民會上也公布上月轄區的犯罪數據，拉姆洛坎表示，整理來說，與去年同期相比，皇后區的犯罪案件在從1月15日至2月11日內有所下降，從278起下降到254起；尤其是入室盜竊案(burglary)下降46.9%，搶劫案下降21.1%，重攻擊案(felony assault)下降16.1%。
不過重竊案(Grand Larceny)和汽車重竊案(Grand Larceny Auto)仍有上升，拉姆洛坎表示，為了追查竊車案，109分局已經在多個高速公路和橋梁的入口和出口設置39個檢查站；他也提醒，離開車輛時需熄火，並把鑰匙拿走。
會上有三名華人受到表彰，包括在去年贊助警局的兒童聖誕宴會的康華日間護理中心總裁高嘉懿、協助警方青少年項目的法拉盛大聯盟負責人羅維宗和副主席陳熠等。
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