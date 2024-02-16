非裔男扮衛生局「突襲檢查」 敲詐法拉盛攤販

高嘉懿(左二)去年贊助警局的兒童聖誕宴會，受到表彰。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 的無證攤販問題嚴重，執法單位經常突襲檢查並開罰，但疑似有不法分子趁此機會，假扮市衛生局官員，在街頭藉由各種藉口，向攤販或商家「收罰金」，更有小販發現，該人故意將垃圾丟在地上，再向他指出「環境髒亂」，必須開罰。

轄區包括皇后區法拉盛的市警109分局近日召開警民會，局長、副督察科爾曼(Kevin Coleman)因故缺席，由警官(Captain)拉姆洛坎(Ramnauth J. Ramlochan)代為主持；拉姆洛坎表示在過去的28天，犯罪率整體下降，但不少華人 小販在會上反應，有假扮市衛生局工作人員的非洲裔人員對他們騷擾，藉此收取各類費用。

不少華人小販在會上反映，有假扮市衛生局工作人員的非洲裔人員對他們進行騷擾，藉此收取各類費用。(記者高雲兒／攝影)

據多名華裔小販表示，這名非洲裔人員常常在法拉盛街頭閒逛，穿著類似市衛生局的制服，稱攤販或店主門口有垃圾，或者桌子擺放不對，用各種藉口來敲詐錢財；其中一名攤販說，「我後來發現垃圾都是他丟到我這裡來的，然後問我要錢」，據另外一名小販說，「他會把桌子放在你門口，然後除非你給他100元或150元，他才拿錢離開」。

這些華裔小販表示，他們在過去幾年斷斷續續地被此人索要錢財，實在不堪其擾；拉姆洛坎表示，會派社區協調警員(NCO)去了解情況。街頭攤販項目(Street Vendor Project)也介入此事。

警民會上也公布上月轄區的犯罪數據，拉姆洛坎表示，整理來說，與去年同期相比，皇后區的犯罪案件在從1月15日至2月11日內有所下降，從278起下降到254起；尤其是入室盜竊案(burglary)下降46.9%，搶劫案下降21.1%，重攻擊案(felony assault)下降16.1%。

不過重竊案(Grand Larceny)和汽車重竊案(Grand Larceny Auto)仍有上升，拉姆洛坎表示，為了追查竊車案，109分局已經在多個高速公路和橋梁的入口和出口設置39個檢查站；他也提醒，離開車輛時需熄火，並把鑰匙拿走。