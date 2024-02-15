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紐約州國民兵將嚴查新抵「紋身無證客」 防黑幫混入

記者劉梓祁／紐約報導
該幫派常見的紋身圖案還包括皇冠、AK-47突擊步槍、星星等。(本報檔案照)
該幫派常見的紋身圖案還包括皇冠、AK-47突擊步槍、星星等。(本報檔案照)

紐約市移民數量升高，由無證客主導的犯罪事件頻繁發生，包括偷竊、搶劫、施暴、甚至毆打市警，造成紐約市警極大壓力；市警研判委內瑞拉幫派「阿拉瓜列車」(Tren de Aragua)隨著無證客潮進入紐約市，該幫派成員身上多刺有特殊紋身，紐約州國民兵已被要求檢查所有抵達新移民。

「阿拉瓜列車」為拉丁美洲極為危險幫派，其名稱被指代表力量、速度和犯案的影響力；根據市警發布的一項「治安警報」(Situational Awareness Alert)，指該「殘忍幫派」正在市內五區愈來愈多犯案，集結方式為成員在邊境申請庇護，再到紐約與成員會面。有消息指，州國民兵收到的新指令中，包括使用武力的指令。

市警在警報中表示，阿拉瓜列車在紐約市建立新據點，可能引發更多與幫派有關的暴力行為，包括刺殺、襲擊和搶劫，增加公共安全隱患。警方提到，此幫派起源於委內瑞拉阿拉瓜州一個鐵路勞工聯盟，曾在多個拉美國家主導綁架、販運和搶劫，目前已被嚴格監視。

報告還說，市警反恐部門建議市警增強對該幫派使用符號的識別能力，預防潛在威脅。執法部門表示，該幫派成員的紋身包括NBA球星喬丹及球衣號碼「23」，該數字暗指一處80年代委內瑞拉革命團體的誕生地；其他常見的紋身圖案還包括皇冠、AK-47突擊步槍、星星和防毒面具等。

幫派成員增加，州國民警衛隊將嚴查移民紋身。(本報檔案照)
幫派成員增加，州國民警衛隊將嚴查移民紋身。(本報檔案照)

警方提醒，部分幫派成員紋身上帶有縮寫「HJ」，代表「上帝之子」，可能是幫派術語的一部分，或者包含「Hasta la Muerte」，即「直到死亡」。據了解，所有紋身解析和警告已傳達至全州約2000名國民兵，他們被分配到酒店和收容所等地執行巡邏任務，看管政庇者。

近日在全市已有多起由無證移民為主的犯罪，市長亞當斯稍早表示，絕大多數來到紐約的新移民都是「美國夢」的追求者，不能因為這些人的行為，把所有無證客都當成罪犯看待。

幫派成員增加，州國民警衛隊將嚴查移民紋身。(本報檔案照)
幫派成員增加，州國民警衛隊將嚴查移民紋身。(本報檔案照)

紐約市 移民 國民兵

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襲警案嫌保釋後再搶劫遭逮

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