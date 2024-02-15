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情人節結婚須提前1月預定 紐約市府登記處爆滿

記者范航瑜／紐約報導
華人情侶小鄭和小林特定從布碌崙趕來登記結婚，由男方小林的母親擔任見證人。(記者范航瑜／攝影)
華人情侶小鄭和小林特定從布碌崙趕來登記結婚，由男方小林的母親擔任見證人。(記者范航瑜／攝影)

紐約市在14日情人節這天天氣寒冷，但情侶們的熱情似乎沒有被寒風影響、仍舊高漲。當天氣溫僅30度出頭，但位於曼哈頓華埠旁的市府婚姻登記處(Office of the City Clerk Marriage Bureau)大排長龍。來自各個族裔的新人在親友的陪伴下前來登記結婚，其中不乏華人情侶。

目前，市府婚姻登記處僅採取預約制，情人節當天的時段都已約滿。然而，有情侶因未能提前在線預約而被告知無法現場登記結婚，只好帶著遺憾離開。市府婚姻登記處表示，情人節當天的所有時間段都已被預訂一空，不再接受現場預約。若所有預約的情侶都按時到達，當天共舉行125場儀式。

華人情侶小鄭和小林特定從布碌崙(布魯克林)趕來登記結婚，由男方小林的母親擔任見證人。小鄭表示，他們特別選擇在曼哈頓舉辦婚禮，因為曼哈頓是紐約的中心，象徵著紐約的精神，對於他們的婚姻而言，會是一份更有意義的回憶。

小鄭原計畫在去年聖誕節結婚，但後來發現聖誕節是公眾假期，婚姻登記處不開門，便將目光轉向了情人節。「因為知道情人節想結婚的人很多。我們提前一個月就預約了今天的位置，」小鄭說。「提前預約可以有更多的時間段選擇」。

去年，紐約市共發放了7萬244份結婚證書，幾乎是2020年的3萬6142份的兩倍。平均每天都有192人在紐約結婚。和大多數公共場所一樣，市府婚姻登記處在2020年3月受到疫情影響關閉。在接下來的15個月裡，該處通過網絡頒發結婚證書，並專門開發了一個在線婚禮系統，直到前紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)簽署行政命令，自2021年6月結束在線婚禮的舉辦。

即便紐約在情人節這天迎來了大雪後的嚴寒天氣，情侶們的熱情仍舊高漲。(記者范航瑜／...
即便紐約在情人節這天迎來了大雪後的嚴寒天氣，情侶們的熱情仍舊高漲。(記者范航瑜／攝影)
位於曼哈頓華埠旁的市府婚姻登記處大排長龍。來自各個族裔的新人都在親友的陪伴下前來...
位於曼哈頓華埠旁的市府婚姻登記處大排長龍。來自各個族裔的新人都在親友的陪伴下前來登記結婚，其中不乏華人情侶。(記者范航瑜／攝影)

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