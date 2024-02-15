情人節結婚須提前1月預定 紐約市府登記處爆滿

華人情侶小鄭和小林特定從布碌崙趕來登記結婚，由男方小林的母親擔任見證人。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 在14日情人節這天天氣寒冷，但情侶們的熱情似乎沒有被寒風影響、仍舊高漲。當天氣溫僅30度出頭，但位於曼哈頓 華埠旁的市府婚姻登記處(Office of the City Clerk Marriage Bureau)大排長龍。來自各個族裔的新人在親友的陪伴下前來登記結婚，其中不乏華人情侶。

目前，市府婚姻登記處僅採取預約制，情人節當天的時段都已約滿。然而，有情侶因未能提前在線預約而被告知無法現場登記結婚，只好帶著遺憾離開。市府婚姻登記處表示，情人節當天的所有時間段都已被預訂一空，不再接受現場預約。若所有預約的情侶都按時到達，當天共舉行125場儀式。

華人情侶小鄭和小林特定從布碌崙(布魯克林)趕來登記結婚，由男方小林的母親擔任見證人。小鄭表示，他們特別選擇在曼哈頓舉辦婚禮，因為曼哈頓是紐約的中心，象徵著紐約的精神，對於他們的婚姻而言，會是一份更有意義的回憶。

小鄭原計畫在去年聖誕節 結婚，但後來發現聖誕節是公眾假期，婚姻登記處不開門，便將目光轉向了情人節。「因為知道情人節想結婚的人很多。我們提前一個月就預約了今天的位置，」小鄭說。「提前預約可以有更多的時間段選擇」。