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紐約迎2年內最大降雪 交通混亂 曼哈頓幾成空城

記者許君達／紐約報導
紐約市13日遭遇了兩年來的最大降雪。(記者許君達／攝影)
紐約市13日遭遇了兩年來的最大降雪。(記者許君達／攝影)

紐約市13日出現兩年以來的最大降雪；降雪導致交通系統服務全面紊亂、公立學校改為在線上課，平日擁擠的曼哈頓繁華地區則人跡稀少。

本輪降雪，曼哈頓中央公園錄得3.2吋的雪量，繼2022年1月28至29日後首次突破3吋。紐約市內錄得的最大降雪量位於布碌崙(布魯克林)的康尼島(Coney Island)，達到6.9吋，而皇后區的最大紀錄則在艾姆赫斯特(Elmhurst)，為3.3吋。在三州地區，最大降雪出現在位於新澤西北部淺山區的蘇塞克斯郡(Sussex)，雪量超過15吋，紐約州的最大降雪紀錄則出現在位於紐約市以北、哈德遜河谷地帶的沃維克(Warwick)，雪量達到13.4吋。

由於擁有充足的應對預案，紐約市內並未出現因降雪而導致的路面交通嚴重混亂，但軌道交通則出現了普遍的延誤。根據MTA的通報，地鐵L線因地面路段受到暴雪影響而出現延誤，史泰登島鐵路則因樹木倒在鐵軌上而無法正常運營，史島的幾條快線公車也有所延誤。出入紐約的幾乎全部通勤鐵路都出現不同程度的延誤，而由於降雪與哈德遜河隧道故障疊加影響，新澤西捷運局(NJ Transit)的紐新通勤鐵路，13日上午出現平均長達60分鐘的延誤，導致大量列車運營不正常或直接取消；而位於地下的PATH通勤鐵路，則由於世貿中心(World Trade Center)因雪停電，在13日中午一度暫停運營。

紐約附近三大機場13日的降雪量均超過3吋。據統計，當日拉瓜地亞機場取消了超過35%的航班，紐瓦克機場取消20%的航班，甘迺迪機場則取消15%的航班，因天氣原因延誤的航班更不計其數。

紐約市府建議市民在暴風雪期間非必要不出門，但依舊有人需要上班。從新州前往紐約上班的華人安迪表示，他所要乘坐的通勤火車班次無預警取消，只得乘坐郊區公車到紐瓦克市中心再轉乘其他火車，到達曼哈頓時已近中午。

曼哈頓的繁華地段13日人跡稀少、街道空曠。曼哈頓華埠幾乎未見遊客，而平時在街邊露天營業的小吃和水果攤販當日都沒有出勤。位於披露街(Pell St.)的美心咖啡店店員表示，由於天冷路滑，附近社區的長者普遍不出門，因此全天的客流都比較稀少。

不過，空曠的道路也給不得不出門辦事的人提供了些方便。從外區趕赴華埠辦事的陳Jason和任Sisi都表示，難得路上一點不堵車，而且當日華埠附近的停車位也異常好找。

曼哈頓華埠幾乎成為空城。(記者許君達／攝影)
曼哈頓華埠幾乎成為空城。(記者許君達／攝影)
降雪給軌道交通造成了較大的影響，紐約周邊幾乎所有通勤鐵路皆出現延誤或服務中斷的情...
降雪給軌道交通造成了較大的影響，紐約周邊幾乎所有通勤鐵路皆出現延誤或服務中斷的情況。(記者許君達／攝影)
紐約西北的郊區地帶降雪量更大。(記者許君達／攝影)
紐約西北的郊區地帶降雪量更大。(記者許君達／攝影)

紐約市 曼哈頓 華埠

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