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長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊勝出

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
紐約州第三選區國會眾議員特別選舉，民主黨蘇奧齊勝出。（美聯社）
紐約州第三選區國會眾議員特別選舉，民主黨蘇奧齊勝出。（美聯社）

紐約州第三選區國會眾議員特別選舉(Special Election)13日舉行，根據美聯社當日晚10時3分統計，民主黨蘇奧齊(Tom Suozzi)戰勝共和黨對手費麗(Mazi Melesa Pilip)，贏得選舉。

當地選舉局的票數顯示，截至13日晚10時19分，在開出的52%總票數中，蘇奧齊及費麗分別獲得5萬5154票及3萬8843票，在開出的45%長島納蘇郡地區選票中，蘇奧齊及費麗分別獲得58%及42%票率，在開出的91%紐約市皇后區選票中，蘇奧齊及費麗分別獲得62%及38%票率。

紐約州第三選區國會眾議員特別選舉，共和黨費麗(見圖)輸給民主黨蘇奧齊。（美聯社）
紐約州第三選區國會眾議員特別選舉，共和黨費麗(見圖)輸給民主黨蘇奧齊。（美聯社）

紐約州第三選區國會眾議員特別選舉13日舉行，民主黨蘇奧齊對決共和黨費麗，二人在長島雪中拉票作最後衝刺。此次選舉被視為至關重要，既是11月紐約國會選舉的一次風向標，也顯示對於最攸關的移民及邊境安全問題的最新民意走向。

通常而言，共和黨需在選舉日爭取更多選票，從而彌補民主黨在提前投票及不在籍投票中取得的優勢。根據當地選舉局的統計，提前投票期間，共有2萬4196民主黨、1萬9876共和黨、及1萬1468無黨派選民投票。

13選舉日當天，截至晚7時40分，則分別有2萬4525民主黨、2萬6073共和黨、及1萬5494無黨派選民投票。

儘管在全國範圍，民主黨在最近的特別選舉中占優，然而此次無論是獨立民調和黨派民調，均顯示二人勢均力敵。曾任該選區國會眾議員六年的蘇奧齊，此次將自己定調為「尋求兩黨共識」、具備常識與豐富經驗的議員，而仍登記為民主黨人的共和黨代表費麗，則有著非洲猶太裔女性及以色列退伍軍人的背景，聚焦移民、犯罪、及通膨議題。

在無證客危機持續的大背景下，移民及邊境安全也成為當地選民乃至全國最關心的問題。共和黨在此次競選中，幾乎將所有電視廣告經費均花在移民議題，插播襲警鏡頭，並警告(無證移民)「入侵」。民主黨雖一直譴責這類說辭危言聳聽，不過蘇奧齊此次卻表示對「入侵」一詞無異議，顯示民主黨在今年的選舉之中，也在尋求做出更廣泛的策略轉變。

第三國會選區大部分位於長島納蘇郡(Nassau County)，另四分之一位於紐約市皇后區邊緣，該選區的57萬登記選民中，約有4萬4000人為華裔，因此此次也被視為「關鍵選票」。在2020總統大選年，拜登在該選區以八個百分點領先川普，不過在2022中期選舉，已遭國會驅逐的桑托斯(George Santos)，則領先民主黨齊默爾曼(Robert Zimmerman)八個百分點，且共和黨已在該地區取得三年連勝，顯示選區日漸轉紅。

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