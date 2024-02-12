孟昭文再提案農曆新年為聯邦假日 獲78名眾議員簽署

國會議員孟昭文再次提出決議案，呼籲將農曆新年加入聯邦公共假日之列。圖為孟昭文(右二)在農曆新年慶典上。(記者許振輝／攝影)

紐約州國會眾議員孟昭文 在農曆新年期間再次提出一項決議案，要求將農曆新年認定為聯邦公共假日。

這已是孟昭文連續第二年提出要求聯邦承認農曆新年的決議案，去年的議案由於未能獲得足夠的票數支持而沒能通過。

孟昭文表示，農曆新年對於她選區內成千上萬的家庭來說，都是個特殊的日子，這項決議案表達了對來自全球的所有慶祝農曆新年的族裔的尊重。她在決議案中，還向來自美國其他地方的民代們介紹了農曆新年的歷史和各族裔慶祝這個節日的習俗。

孟昭文本次的決議案獲得總共78名眾議員的共同簽署，聯署的議員全部來自民主黨，其中包括選區覆蓋紐約市的高德曼(Dan Goldman)、維樂貴絲(Nydia Velázquez)、托雷斯(Ritchie Torres)、鮑曼(Jamaal Bowman)等。

決議案需要得到眾院 過半的217票支持才能通過，目前，民主黨在眾院中占有212席，略低於半數。如能在眾院通過，還須通過參院版本後，才能呈交總統、簽署生效。

目前，紐約州已通過法案，將農曆新年定為公立學校的假日，並由州長霍楚(Kathy Hochul)於去年簽署生效。這項法案開了全美先河。紐約市議會去年年初也已通過決議案，呼籲市府當局將農曆新年認定為學校公共假日，同時也呼籲聯邦跟進，將農曆新年定為公共假日。