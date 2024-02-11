看好共享車位市場 華青創業搶攻大餅

Xtraspots宣傳片登上時報廣場屏幕。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市的車位難找，來自台灣的青年企業家，近日在紐約成立新創公司Xtraspots，看好共享車位市場，將家中有閒置車位的民眾以及想臨時找車位的車主連結，成為新的經濟循環；該公司也在近日於曼哈頓 時報廣場播放宣傳廣告，象徵營運啟動，初步目標是希望在半年內，能將平台上提供車位的用戶達到1萬左右。

Xtraspots由台裔青年企業家張映旋(Antony Chang)於2021年在紐約創辦，他與合夥人有感大城市車位難找，於是決定成立公司，開發應用程式，搶攻共享車位服務的大餅；該公司打出「出租車位，輕鬆賺錢」的口號，使用者在地圖上顯示可用私有車位及費率，供駕駛提前預約保留，屋主或店主則可以運用閒置車位賺錢。

張映旋表示，初期該平台將主要服務區域集中在皇后區、布朗士和布碌崙(布魯克林)三地，未來會逐步向停車難度最高，但卻最具市場發展潛力的曼哈頓擴張。有鑑於愈來愈多人開電動車，但充電樁數量卻不足，張映旋說，未來則會增加有充電樁分享選項，惠及更多有需要的車主。據了解，Xtraspots還計畫在未來向波士頓、舊金山 和洛杉磯等大城市擴張。

在台灣成長並隨後前往舊金山州立大學(SFSU)修讀應用數學的張映旋，曾在谷歌、特斯拉 等企業任職，期間萌生創業想法，隨後與多位合夥人聯合成立Xtraspots。公司戰略官夏欣(John Shahin)表示，如同共享經濟圈赫赫有名的Uber、Airbnb，Xtraspots試圖連結住宅、商家及駕駛員，不僅能幫後者解約停車費高和停車位少的問題，還能幫助前者賺取外快。