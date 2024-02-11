布碌崙華社中心 舉辦交通安全講座

布碌崙華人社區服務中心為老人舉辦交通安全講座。(記者胡聲橋／攝影)

近來布碌崙 (布魯克林)華社接連發生多起交通安全事故，包括兩起致命車禍。布碌崙華人社區服務中心近日與市警62分局舉辦交通安全講座，提醒老人注意安全，快樂過年。共有數十位老人參加了這次講座。

上月16日晚，52歲的華婦陳小紅在戴克高地一個路口過馬路時，被一輛皮卡車撞倒身亡；僅僅五天以後，當月21日下午，62歲華婦陳春燕在羊頭灣一個路口過馬路時，被車撞倒重傷，送醫後不治身亡；本月7日早上上學期間，兩名華裔 學童在班森賀62街交16大道處被一輛休旅車撞到，所幸兩名學童並無大礙。

62分局警官卡爾在安全講座上提醒，老人在馬路上時應盡量與車輛保持距離，並在穿越十字路口時先仔細看清馬路兩邊是否有車後再過。為了讓司機看到自己，老人甚至可以揮手或做些誇張的動作。此外，老人外出要盡量穿亮色的衣服，早晚外出還可以佩戴反光帶；老人外出時不要做讓自己分心的事情，把注意力集中到路況上。

針對兩名華裔學童上學時路上被撞，警方呼籲年長者和家長，應多教育孩子在馬路上不要打鬧或互推，集中注意力。

兩位警員在講座上還特別提到，班森賀86街17大道至26大道商店林立，交通擁擠，很多司機在路邊雙排停車，給行人安全帶來極大隱患。人們過馬路時更要小心，千萬不要從路中間或兩車之間穿出過馬路，務必要走斑馬線，以防意外。

州眾議員 寇頓(William Colton)及其幕僚長賀立寧、布碌崙華社服務中心負責人羅添福和行政總監吳燕珊出席了這次講座。