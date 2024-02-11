無證客主導犯罪增 警：「幽靈罪犯」難追蹤

由於無證客缺乏真實身分信息與犯罪紀錄史，一旦參與犯罪，警方將難以追查。圖為日前市警召開的公共安全會議。(記者許君達／攝影)

無證客 大量湧入紐約市，由其主導的犯罪案也有明顯增加；市長亞當斯 (Eric Adams)日前在市警總局舉辦公共安全會議，宣布破獲一起由近日才抵紐約市的無證移民 組成的盜搶團伙，其大量使用輕便機車或機動滑板車在街頭犯罪，至少犯案62起。市警總局局長卡班(Edward Caban)則警示，由於警方這些無證客的身分信息和犯罪紀錄難追查，成為所謂的「幽靈罪犯」。

日前警方在布朗士抓獲該團夥的五名成員，團夥頭目的委內瑞拉裔帕拉(Victor Parra)仍然在逃；市警總局探長肯尼(Joseph Kenny)介紹，這個「飛車黨」犯罪團伙從去年11月起開始連續作案，他們或成群或單車，以在高速行駛中強行搶奪或圍堵搶劫的方式犯案，受害人多為獨自在街上行走的女性。

此外，他們也會搶劫其他市民的輕便機車或滑板車，犯罪對象多為外賣郎。在已經查明與這個犯罪團伙有關的62起案件中。

肯尼透露，30歲的犯罪團伙頭目帕拉去年隨著無證客移民潮進入紐約，利用通訊軟體WhatsApp組織和協調犯罪活動，指揮團伙成員搶劫他所需要的手機型號，每得手一部手機，就能獲得300至600元的報酬。

帕拉在拿到被盜來的手機後，入侵手機銀行或應用程式帳戶，盜用受害者的錢進行非法交易，帳戶被榨乾後，便將手機銷往南美哥倫比亞重新刷機並出售。目前，警方團伙中的14名成員已被確認，有五人被捕，但帕拉仍在逃。

警方表示，很難獲得這群團夥在抵達美國前的犯罪史；卡班說明，與難以追蹤調查的「幽靈槍」和「幽靈車」一樣，官方缺乏無證客的犯罪史檔案和真實身分信息，有些人甚至連手機和社群帳戶都沒有，這些人一旦參與犯罪活動，也將成為「幽靈罪犯」，令偵查和執法工作難以進行。

日前在時報廣場也有無證客襲警，以及年僅15歲的委內瑞拉無證客在店內盜竊，遭保全制止後開槍射傷一名遊客，並多次與警方交火的案件。