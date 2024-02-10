紐約客談／走線華人壓力大 心理健康也成問題

隨著近期大量走線 新移民 湧入紐約市，紐約基督教角聲佈道團日前特別宣布成立「走線移民援助處」，為華裔走線移民提供緊急援助和長期服務，不過這些走線華人 來美後，不僅面臨工作、租房等基本生活挑戰，身心靈也遭受極大壓力，成為問題。

據悉，中國走線大軍是從墨西哥邊境非法進入美國成長最快的群體；根據美國海關邊境保護局(CBP)報告，自西南邊境非法湧入美國的中國公民人數創下歷史新高，去年在西南邊境被捕的中國人數，激增至3萬7000名，是兩年前的50倍。

日前到角聲尋求幫助的華人劉立洋，在走線入境美國四個月後，被診斷出肺癌晚期，身無分文又付不起醫藥費，而角聲事工總幹事及牧師陳熾表示，劉立洋並非個例。

為了踏上這片「夢想土地」，這些鋌而走險的華人為了求生，在路途中雖有身體不適，也只能忍住，等到了美國後加上經濟等壓力，身體加上心理壓力，陳熾說，已經有好幾個身患疾病甚至重症的華人到角聲求助。

雖說這些走線者踏入美國這片土地，興奮、對未來充滿希望的情緒肯定有，但隨著生活現實面、親人不在身邊的孤獨感、申請身分又要等五到七年才可獲批，這一波波的挫折襲來，即便內心再強大，也很難完全正面看待一切挑戰，甚至久而久之，找不到人生方向。

目前角聲希望藉由與市府合作、開設課程，能夠讓該群體意識到精神健康的重要性、提高信心、培養面對生活的勇氣和意志力。不過不僅走線客，整個華人群體的心理健康觀念，也都有待社會更多的資源投入，協助拓展認知及教育。