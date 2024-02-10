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亞當斯宣布「連結華埠」計畫啟動 改造劉錦廣場

記者劉梓祁／紐約報導
市長亞當斯到訪華埠，宣布啟動「連結華埠」計畫，改造劉錦廣場。(記者劉梓祁／攝影)
市長亞當斯到訪華埠，宣布啟動「連結華埠」計畫，改造劉錦廣場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)9日在曼哈頓華埠召開記者會，宣布啟動「連結華埠」(Chinatown Connections)計畫，重新設計劉錦廣場並改善當地擁擠且混亂的交通；該計畫為此前亞當斯在市情咨文中，宣布將投資4430萬元至劉錦廣場的改造計畫，作為對州府所提供「下州地區振興計畫」(DRI)1150萬元的追加撥款，目前項目總預算為5600萬元。

亞當斯表示，華埠居民和遊客長期面臨劉錦廣場狹窄的公共空間和危險的十字路口，而「連結華埠」計畫由市府與州府合作，共投資5600萬元，重新設計廣場、縮短街道交匯口，已提供更多公共空間、交通更流暢的十字路口，並與自行車道連接，增加該路段的安全性。

目前劉錦廣場為五條路口的交匯處，不僅長時間需要交警在場指揮交通，單車騎士要從包厘街進入柏路(Park Row)時，更有部分路段需要逆向騎行，相當混亂且複雜。

此前州府的「下州地區振興計畫」為華埠撥款1150萬元，其中劉錦廣場、美化柏路和興建牌樓的資金分別為500萬、400萬和250萬元；市府增加注資4430萬元，但並未針對每個項目的款項分配細節解釋，市經濟發展局規畫部執行副總裁孫慧君(Jennifer Sun)則表示，其將全數交由市交通局(DOT)運用。

對於華埠社區關心的牌樓，市府表示，本月底將召集一個由華埠各界主要利益者組成的社區工作小組，以幫助指導整個計畫的設計和實施；工作小組將在18個月期間召開會議，之後再將計畫拓展到社區委員會，隨後再召開更廣泛的公眾會議；根據市府，去年當局已經在社區召開三場初步公共研討會。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)則表示，華埠作為長期「被忽視」區域，改造計畫將增加更多的步行、騎車和用餐空間，而推進過程將由「社區主導」。數十年來，市府及市交通局曾與華埠討論興建牌樓，但最終因牌樓選址地點無法取得共識而延宕。會上還提問是否將開放柏路，羅格貴茲則說意見會「被納入考慮」。

當天國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市府公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷、華埠商改區行政總監陳作舟和紐約中華公所主席曾偉康等人與會。

市長亞當斯到訪華埠，宣布啟動「連結華埠」計畫，改造劉錦廣場。(記者劉梓祁／攝影)
市長亞當斯到訪華埠，宣布啟動「連結華埠」計畫，改造劉錦廣場。(記者劉梓祁／攝影)

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