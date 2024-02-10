時報廣場槍擊遊客 移民罪案再添1例

來自委內瑞拉、年僅15歲的青年在時報廣場偷竊，射傷一名遊客並與警方交火。(市警提供)

進入紐約市的無證客數量持續增加，近兩個月內，由其主導的犯罪事件數量也有上升；8日晚在曼哈頓時報廣場 ，一名年僅15歲、來自委內瑞拉的無證青年在行竊時槍擊遊客，並與二度向警方開槍，於9日被捕。

根據市警(NYPD)消息，15歲的委內瑞拉移民菲格羅亞(Jesus Alejandro Rivas-Figueroa)，因涉嫌在時報廣場槍擊遊客並和警方交火被捕。市警巡邏長切爾(John Chell)表示，此位「武裝且危險」的嫌犯，於去年9月抵達紐約，並一直居住在西70街(West 70th St.)的一間酒店收容所。

警方調查顯示，菲格羅亞在犯案當晚於時報廣場的「JD Sports」體育用品店內，向安保開槍但不幸擊中一名來自巴西的37歲女性遊客，並在逃跑過程中向追捕的警察射擊兩次，但警員未被擊中，也沒有還擊。

切爾還說，事故發生時菲格羅亞被發現正和另外兩人一同偷竊商品，但在遭到一名女性保安阻止後，拔槍向保安開火，卻擊中同在店內的遊客。警方表示，兩名同夥其中一人也為15歲，均在被拘留後釋放。該名受傷遊客左膝中槍，並已在9日返回巴西。

事故發生同一日，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)起訴日前在時報廣場圍毆警察案的七名嫌犯。起訴書顯示，被毆打兩名警員中一人為華人 ，名為田尊旭(Zunxu Tian，音譯)，在曼哈頓南區勤務指揮中心擔任警員。雖市警禁止其接受任何訪問，但有五分局華人警員評論：「此事已無關種族，在移民危機下，每個警員每日都在面對同樣風險」。