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艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

記者高雲兒／紐約報導
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

從中國河北跋山涉水走線偷渡的劉立洋，卻在抵達美國後沒多久被診斷出罹患癌症，他強打精神接受治療，前不久又從醫院得知，他的臨時白卡(Medicaid)即將到期，若無法取得白卡或成為公民，將無法繼續接受治療；在美舉目無親、身無分文的他，於日前到紐約基督教角聲佈道團求助，角聲事工總幹事及牧師陳熾表示，將在醫療和資金方面盡力提供幫助。

穿越危險峽谷雨林

「我當時一想到來美國，我眼睛都發光了」，劉立洋回想起去年3月決定來美時的心情；抱著這樣的心態，他帶著積蓄踏上了走線的旅程，一路穿越危險重重的峽谷和雨林，終於於去年5月底入境，但立刻被送往喬治亞州的移民監獄，等待入境後的第一次上庭。

說起監獄裡的經歷，劉立洋說，雖然當時是夏天，但是空調的溫度一直很低，沒多久他就感到右肩膀疼，約入獄兩周後，疼痛愈來愈嚴重，甚至難以入睡，這也導致他在上庭時表現不佳，「我當時疼得人都迷糊了，只想快點結束」。劉立洋申請身分的案件因此被拒絕，他也被繼續關押在監獄，等待下一步指示。

這期間，劉立洋經常被肩膀疼痛困擾，他在監獄裡多次要求就醫，內部醫生在給他掃描X光後，判斷肌肉和骨頭都沒有問題，只是給他開止痛藥；劉立洋後來疼痛得日夜呻吟，在獄友的協助溝通下，移民局同意讓他出外就醫，並在去年10月初被診斷為肺癌晚期，「第二天就火急火燎把我送出來了，然後直接把我送到機場」。

壓抑下難過的心情，劉立洋緊接著飛來紐約，和之前在路上認識的朋友會面，並申請了臨時白卡，之後到法拉盛一家醫院接受治療，在治療肺癌的同時，因為癌細胞擴散，劉立洋不停接受心臟等其他部位的手術。

欠房租 藥也快吃完

然而就在前不久，他被醫院告知，臨時白卡即將到期，除非獲得白卡或者成為公民，否則無法在該醫院接受治療。除此以外，他已經拖欠幾個月房租，靶向藥也即將吃完。

走投無路的劉立洋說，他之所以來美國，是因為國內的疫情讓他無法繼續經營電商，他帶著希望來這裡，渴望在夢想的土地上一展拳腳，而且家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，都需要依靠自己，「我都不敢和他們說(我生病了)，一想到這個，我就不甘心，太不甘心了，我才37啊，我還這麼年輕」，劉立洋哽咽著說，別過頭去擦掉要滴下的淚水。

陳熾(左)開解劉立洋(右)說，心理調節比什麼都重要，並讓他可以在有其他需求的時候...
陳熾(左)開解劉立洋(右)說，心理調節比什麼都重要，並讓他可以在有其他需求的時候，聯繫角聲。(記者高雲兒／攝影)

近日他在朋友的介紹下，來到紐約基督教角聲佈道團求助，在先諮詢法律問題後，劉立洋和牧師陳熾談了談他目前的境況，陳熾為他聯繫了可以接受無身分無保險人士的紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)，還為他介紹了角聲旗下的癌症協會，並打算為他募捐。

劉立洋說，他在得病的這些天裡，曾經多次想過早點了結自己的生命，「這裡一個親人也不在，我身體也不好，平時總是胡思亂想，可是我一和你們這些好心人交流，我就覺得又有希望了」；陳熾開解他說，心理調節比什麼都重要，並讓他可以在有其他需求的時候，向外求援。

白卡 監獄 移民局

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