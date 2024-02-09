華人摩托車店非法改造鋰電池遭罰 店主喊未違規

市消防局查獲組裝電池包。(FNDY提供)

由紐約市 消防局(FDNY)和市消費者和勞工 保護局(DCWP)組成的鋰電池工作組，聯合水電部門於8日在皇后區森林小丘(Forest Hills)附近一家華人小型摩托車(Scooter)店宣布，商家非法組裝電池包、更換舊的鋰電池結構，並查獲60個電池組和數百個單獨的鋰電池，商家因此收到警告並被罰。

市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)在記者會上表示，店家在店裡非法拼裝、修改或修復鋰電池，由於未經過驗證或檢測 ，一旦發生爆炸或自燃，後果將一發不可收拾；她將這些電池形容為高度危險、店家亂拼亂湊的「科學怪人電池」(Frankenstein batteries)。

根據市消防局，調查人員從該店沒收了約60個電池組、數百個單獨的鋰電池、25輛電動腳踏車以及25輛電動和燃氣混合輕便摩托車。她指出，未經監管、篡改和未經認證的電池極其危險且致命，如果企業繼續運營，恐怕還會造成更多的傷亡，當局將嚴格找出使用非法鋰電池的店家，並取消營業資格。

市消費者和勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Mayuga)指出，未經認證的設備對城市構成了重大威脅，將繼續推進城市工作，保護紐約民眾不受未經認證的鋰電池的危害。

自去年9月起，當局在全市進行了超過500次的檢查，發出近200條違規警告，呼籲任何有問題的商家或者消費者，可以訪問網站nyc.gov/dtWP或撥打311舉報相關違法商家。

據悉，市消防局還針對該店不當存儲或處理電池、改裝和修理電池、使用未標記滅火器、電氣安全隱患、結構問題、儲存汽油柴油、處理便攜式裝置及阻礙政府工作或隱藏電池等行為，發出了違規處理通知。

店主陳經理8日接受本報採訪時，堅稱該店並未違規，解釋店內許多鋰電池為顧客維修後遺留，否認有售賣鋰電池的行為。他提到，由於紐約市成本太高，他沒必要改裝鋰電池，強調店裡銷售的都是「中國製造」的松下(Panasonic)電池，價格合理且質量可靠。