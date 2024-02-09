改造鋰電池華人商家：市府只會罰款缺監管

對於鋰電池的規管，華人商家批評，市府只會罰款，卻缺乏明確監管和法規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約市 在去年因鋰電池引發的火災激增至268起，導致150人受傷，18人喪命，當局加強嚴打非法鋰電池，並頻繁抽查店家，對此華人 商家對市府的做法表示強烈不滿，指出相關部門在執法上「「只會罰款、欠規管」。

皇后區森林小丘(Forest Hills)的一家華人便攜電動車的負責人陳經理表示，相關部門未制定明確法規和監管準則，反而靠沒收財物和罰款的方式懲處店家，同時也忽略對市民在防火安全和電池使用的教育和指導。

他指出，很多顧客缺乏電路常識，經常在給鋰電池充電時將充電器插進功率大的電路中，在此過程中鋰電池會失去電池管理系統(BMS)，這種做法極度危險。一旦電池保護板失效，便沒有任何安全保障措施，一旦發生短路或充電器進水，就可能立即引發火災和爆炸。

他表示，如果要防止更多鋰電池引發的火災，當局不應該只針對業者開刀，而更應該提高居民對火災安全和電器使用風險的認識，及學習如何有效應對火情。

陳經理也對於目前各大網購平台售賣的鋰電池質量存疑，他說，「亞馬遜上很多鋰電池都存在質量問題，並未達到行業標準」，他希望當局能對這些平台上銷售的電池進行更嚴格的質量監控。

位於法拉盛 一家電單車店的店員鄭女士表示，她注意到市面上有商家銷售自行拼裝的鋰電池。這些非正規的電池在操作不當時，可能會導致內部短路、過度充電或過度放電等危險情況，進而引起火災甚至爆炸。然而，由於這些鋰電池價格便宜且電容量大，短時間內就能充滿電，因此深受外賣郎的青睞。也正是當前法規不足，商家「屢教不改」，違規銷售行為依舊盛行。