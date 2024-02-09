紐約客談／亞裔學生不是種族平衡的犧牲品

就在上個月剛控告紐約州 府的「STEP計畫」違憲後，紐約同源會(CACAGNY)近日又公開反對「10%計畫」。該計畫自動錄取公立高中畢業班前10%的學生進入紐約州立大學(SUNY)和紐約市 立大學(CUNY)，認為該計畫有歧視亞裔 學生之嫌。

這兩起訴訟都指向同樣的疑問：在我們的大學中，亞裔學生的比例是否過高？僅僅因為數量多，亞裔家庭就應單為此作出補償嗎？多年來，亞裔為在美國確立自己的地位付出了巨大努力：從百年前遠渡重洋來開鑿鐵路的勞工，到如今政壇和商界愈來愈多的傑出領袖，這一代又一代人用亞裔移民用血汗搭建起來的美國夢。但現在，僅僅為了強行將種族平衡概念硬塞入教育系統，州府就要以犧牲亞裔學生的前途為代價。這樣的「公平」我們不認可，更不需要。

許多亞裔家庭並非擁有優渥的教育資源，但學生們卻靠著加倍努力，踏入大學殿堂。「10%計畫」和「STEP計畫」，都體現出對這些學生努力的漠視與不尊重。對於那些亞裔學生占多數的班級來說，僅憑成績排名前10%作為錄取標準，無疑將埋沒大批在全州範圍內成績領先的學生。

企圖用大學錄取來推動教育公平，本就是緣木求魚。學生的選拔不再基於嚴格的評估和挑選。州府想要把這些學生塞進大學，無非是讓大學承擔起中學的角色罷了。在這種情況下，大學的真正意義是什麼？

這些計畫內容也是整個美國社會亟待反思的一種錯誤思潮。在追求多樣性和公平的道路上，複雜且又敏感，但絕不應以任何一方作為犧牲品，來求得一個冠冕堂皇的「公平」。