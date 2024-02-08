我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

反對華埠遊民所 社區百人再示威

記者劉梓祁／紐約報導
近200人走上街頭，反對東百老匯91號遊民所建案。(記者劉梓祁／攝影)
近200人走上街頭，反對東百老匯91號遊民所建案。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠百老匯(East Broadway)91號遊民所訴訟案，日前遭法官駁回對市遊民服務局(DHS)的指控，再度引發社區不滿；7日近200名社區居民，手舉標牌、高呼口號，要求市府撤回計畫。

東百老匯91號遊民所建案提出後，遭到社區強烈反對，質疑市府前期工作有缺陷，包括公平分配報告(Fair Share Report)對社區描述有誤，市遊民局在過程中不透明、有程序瑕疵等理由提出訴訟，但上月底法官卻裁決華埠社區的主張「毫無根據」。

7日的示威遊行中，大華埠民權聯盟成員陳建閃表示，華埠在經歷九一一事件和新冠疫情後，經濟惡化、犯罪率上升，再加上華埠監獄等，若再增加遊民所將會加劇問題，因為「單身男性收容所往往與增加暴力、毒品問題和心理健康問題相關」。

示威者舉著「一所巨型監獄、八個收容所，但零住房」標語；民權聯盟法律顧問古奇(Edward Cuccia)認為，市府忽略民意的作法可視為歧視，令華埠社區的收容所數量「過度飽和」，目前已提出上訴。

當日，示威隊伍還遊行至亞洲人平等會(AAFE)位於華埠的辦公室，表示亞平會製造「爛攤子」由社區承擔，大喊：「亞平會，不平等」等口號。

對此亞平會回應，該組織非此遊民所項目參與者，僅曾考慮提供語言服務，目前已完全退出該項目；該會還表示，東百老匯91號「註定成為庇護所，無論亞平會是否參與」。截至截稿，未能取得市遊民服務局回覆。

社區於7日針對東百老匯91號遊民所建案，再走上街頭示威。(記者劉梓祁／攝影)
社區於7日針對東百老匯91號遊民所建案，再走上街頭示威。(記者劉梓祁／攝影)
社區於7日針對東百老匯91號遊民所建案，再走上街頭示威。(記者劉梓祁／攝影)
社區於7日針對東百老匯91號遊民所建案，再走上街頭示威。(記者劉梓祁／攝影)
近200人走上街頭，反對東百老匯91號遊民所建案。(記者劉梓祁／攝影)
近200人走上街頭，反對東百老匯91號遊民所建案。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 遊民 百老匯

上一則

市警嚴打無證攤販 去年開逾千張刑事罰單

下一則

華裔警佐斜槓青年 身兼數職服務社區

延伸閱讀

曼哈頓華埠扒竊橫行 警：已到無休無止狀態

曼哈頓華埠扒竊橫行 警：已到無休無止狀態
劉錦廣場重建 意見徵集將啟動

劉錦廣場重建 意見徵集將啟動
華埠監獄新設計指南 納反饋後未有大變動

華埠監獄新設計指南 納反饋後未有大變動
華埠金龍揭幕 喜迎農曆新年

華埠金龍揭幕 喜迎農曆新年

熱門新聞

華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
康女士兒子去年7月的照片。(受訪者提供)

法拉盛華男才到美3天走失 母：兒精神狀態糟

2024-02-05 09:21
有民眾在地鐵上使用Apple Vision Pro，並把真實操作畫面公布(取自TikTok @nikiasmolina)

配戴Vision Pro搭地鐵 男子行為引發熱烈討論

2024-02-05 16:44

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他