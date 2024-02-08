反對華埠遊民所 社區百人再示威

近200人走上街頭，反對東百老匯91號遊民所建案。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 東百老匯 (East Broadway)91號遊民 所訴訟案，日前遭法官駁回對市遊民服務局(DHS)的指控，再度引發社區不滿；7日近200名社區居民，手舉標牌、高呼口號，要求市府撤回計畫。

東百老匯91號遊民所建案提出後，遭到社區強烈反對，質疑市府前期工作有缺陷，包括公平分配報告(Fair Share Report)對社區描述有誤，市遊民局在過程中不透明、有程序瑕疵等理由提出訴訟，但上月底法官卻裁決華埠社區的主張「毫無根據」。

7日的示威遊行中，大華埠民權聯盟成員陳建閃表示，華埠在經歷九一一事件和新冠疫情後，經濟惡化、犯罪率上升，再加上華埠監獄等，若再增加遊民所將會加劇問題，因為「單身男性收容所往往與增加暴力、毒品問題和心理健康問題相關」。

示威者舉著「一所巨型監獄、八個收容所，但零住房」標語；民權聯盟法律顧問古奇(Edward Cuccia)認為，市府忽略民意的作法可視為歧視，令華埠社區的收容所數量「過度飽和」，目前已提出上訴。

當日，示威隊伍還遊行至亞洲人平等會(AAFE)位於華埠的辦公室，表示亞平會製造「爛攤子」由社區承擔，大喊：「亞平會，不平等」等口號。