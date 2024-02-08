MTA計畫 最快6月中開徵堵車費

曼哈頓堵車費時間表首次公布，最早6月中旬開徵。(記者許君達／攝影)

大都會運輸署(MTA )近日在與新澤西州 政府就曼哈頓堵車費 徵收問題，在法庭交鋒時，公布了迄今為止最為具體的堵車費開徵時間表；根據計畫，最早在今年6月中旬即可正式開始收費。此前，MTA對堵車費徵收計畫的細節一直缺乏準確的公示，令外界難以獲知這項影響甚廣的計畫，具體將會從何時開始。

根據彭博社(Bloomberg)的報導，MTA的代理律師查托克(Mark Chertok)6日在新澤西州聯邦法院進行訴訟案聽證時，首次向法庭明確指出了有關堵車費的時間表。查托克介紹，如果進展順利，MTA將在今年3月底前敲定收費方案的細節，包括最終定價以及豁免政策等，最早可以開始收費的時間定為6月中旬；他同時表示，在開始收費前，計畫還須先由聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)審核，並與紐約市及紐約州達成協議，方可獲批。

此前，MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)公開表示，他希望收費從5月就開始，但目前由新澤西州長墨菲(Phil Murphy)去年發起的聯邦訴訟，成為收費進程的最大阻礙，只能將時間後移；不過目前看來，受到官司的影響，收費開始時間尚存在一定的變數。

負責審理此案的聯邦法官戈登(Leo Gordon)宣布，訴訟雙方將從4月3日開始進行口頭辯論，而判決時間定為6月初。這意味著，即使法庭裁決能為堵車費計畫掃清法律障礙，距離MTA預計的開徵時間也過於迫近，難以確保能在不到半個月的時間內，完成多項行政流程。

對於堵車費，紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市議長歐德思(Adrienne Adams)均未表達支持。亞當斯6日在州議會表示，紐約市希望能對堵車費計畫擁有更多的發言權；來自皇后區的歐德思則表示，曼哈頓的堵車費對皇后區來說「是個有爭議的問題」。