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紐約客談／取之於民 卻用之於無證客

紐約客談

市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，將為500個無證客家庭提供糧食補助，金額為每人每天12.52元，每戶家庭每月大約可拿350元購買食物及嬰兒用品，而根據紐約市網站資料，紐約低收入家庭每月最高領取糧食補助為291元。這一政策出台立刻引發了不小的爭議。先是無證客，再者才是紐約市民，這項捨本逐末的政策，暴露出城市管理和資源分配的失衡。

作為世界第一大都市，在面對無證客問題上，紐約市固然應該表現出相對開放和包容的態度。提供糧食補助，不僅是為了解決無證客的基本生活需求，也體現作為一座移民城市的人道關懷。

但其中的公平性卻引發質疑，目前紐約市低收入家庭每月能夠領取的最高補助為291元，新計畫中無證客家庭的補助額度，卻高出了將近10%。紐約市的無證客是市民繳著聯邦稅、州稅和市稅在供養著的，然而如今他們的糧食補助，竟比紐約低收入的家庭都高出了一成。

紐約市面臨著巨大財政壓力，各個機構、計畫預算被砍，為了緩解壓力，州府在新財年預算中，針對無證客危機撥款24億元，但杯水車薪，亞當斯在感謝州府救火之餘，也再次「指責」聯邦政府不作為，導致紐約已經處於財政平衡崩潰的邊緣，最後遭罪的，還是這些納稅人。

在人道主義與城市管理之間尋找平衡點，紐約市的嘗試值得肯定，但目前的做法，實在容易觸發紐約市民之間的緊張和不滿。在無證客的管理上，市政府還需進行更深入的思考。任何方案上，都應該先考慮居住在這個城市、奉公守法按時繳稅的紐約市民，再是無證客。

紐約市 無證客 低收入

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