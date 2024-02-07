臨近過年 法拉盛年貨銷售、餐廳預訂火爆
隨著農曆新年的臨近，居住紐約華人都加緊了購買年貨和預訂年夜飯的腳步，更增節日氛圍；位於皇后區法拉盛的超市和飯店負責人大多表示，今年的銷售額都超過去年，是他們沒有預料到的火爆。
法拉盛昌發超市的張經理表示，今年的年貨賣得比他想像得還火爆，「我們前幾天才進了一次貨，本來打算賣到年後的，沒想到當周就賣完了」；他說，尤其受歡迎的是零食瓜子、啤酒飲料以及各類麵食和粉絲等，全部賣空，一度甚至沒來得及補上貨架，「確實比去年好很多，大家好像花錢都不手軟」。
緬街的雙慶大花城裡充滿了購買鮮花的人們，剛剛買完一把小紅柳的張女士說，每年都會買一把，「其實覺得不划算，但是一年一次，裝飾一下」。附近賣春聯和福字的攤販同樣被人們圍攏，李女士挑了一副寫著「龍轉乾坤福自然，年年喜氣興風燦」的春聯，說「想藉此給自己家人增添吉祥福氣」。
隔不遠的美東炒貨店門口也人頭攢動，瓜子、花生最受歡迎，店主讓民眾試吃，說「嗑了幾顆瓜子的基本都會買上一些」。
趙女士說，瓜子過年不可以少，「吃完年夜飯啊，或著家裡有人來啊，坐著喝喝茶什麼的，總歸要配點瓜子」。羅女士則稱了好幾斤花生，「過年喝一點小酒，搞點炒花生米做下酒菜」。
與此同時，各大餐廳的年夜飯預訂也十分火爆。餐館「老豫園」的工作人員說，除夕夜當天，從中午到晚上都有人預訂年夜飯；工作人員表示，他們銷售的半成品年菜也非常受歡迎，尤其是228元和328元的套餐，「但肯定還是堂食的多」。
「局氣」市場部負責人Lucas說，包廂在除夕晚上都被預訂完畢，「許多熱門的時段甚至被預訂出去至少三輪，幾乎全天都有人預訂，哪怕下午3、4時，這種冷門的時段，都訂出去一桌」；他說，局氣另外還提供一些滷菜禮盒，「有肘子、牛肉、燻雞，還有故宮日曆等一些文化產品」，他表示這兩天每天都有幾十盒賣出，「很多人上門自提，也差不多到了送禮的時候了」。
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