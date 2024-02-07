臨近過年 法拉盛年貨銷售、餐廳預訂火爆

隨著農曆新年的臨近，居住在紐約法拉盛地區的華人都加緊了購買年貨和預訂年夜飯的腳步，更增節日氛圍。(記者高雲兒／攝影)

隨著農曆新年的臨近，居住紐約華人 都加緊了購買年貨和預訂年夜飯的腳步，更增節日氛圍；位於皇后區法拉盛 的超市和飯店負責人大多表示，今年的銷售額都超過去年，是他們沒有預料到的火爆。

法拉盛昌發超市的張經理表示，今年的年貨賣得比他想像得還火爆，「我們前幾天才進了一次貨，本來打算賣到年後的，沒想到當周就賣完了」；他說，尤其受歡迎的是零食瓜子、啤酒飲料以及各類麵食和粉絲等，全部賣空，一度甚至沒來得及補上貨架，「確實比去年好很多，大家好像花錢都不手軟」。

緬街的雙慶大花城裡充滿了購買鮮花的人們。(記者高雲兒／攝影)

緬街的雙慶大花城裡充滿了購買鮮花的人們，剛剛買完一把小紅柳的張女士說，每年都會買一把，「其實覺得不划算，但是一年一次，裝飾一下」。附近賣春聯和福字的攤販同樣被人們圍攏，李女士挑了一副寫著「龍轉乾坤福自然，年年喜氣興風燦」的春聯，說「想藉此給自己家人增添吉祥福氣」。

隔不遠的美東炒貨店門口也人頭攢動，瓜子、花生最受歡迎，店主讓民眾試吃，說「嗑了幾顆瓜子的基本都會買上一些」。

賣春聯和福字的攤販被人們圍攏。(記者高雲兒／攝影)

趙女士說，瓜子過年不可以少，「吃完年夜飯啊，或著家裡有人來啊，坐著喝喝茶什麼的，總歸要配點瓜子」。羅女士則稱了好幾斤花生，「過年喝一點小酒，搞點炒花生米做下酒菜」。

與此同時，各大餐廳的年夜飯預訂也十分火爆。餐館「老豫園」的工作人員說，除夕夜當天，從中午到晚上都有人預訂年夜飯；工作人員表示，他們銷售的半成品年菜也非常受歡迎，尤其是228元和328元的套餐，「但肯定還是堂食的多」。

美東炒貨店門口人頭攢動，瓜子花生最受歡迎。(記者高雲兒／攝影)