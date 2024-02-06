紐約客談／現實中 「機器人巡警」還太過科幻

紐約市 警察局(NYPD)近期宣布終止其自動安全機器人K5的試點計畫，這項充滿雄心的科技實驗宣告失敗。儘管市長亞當斯 (Eric Adams)和紐約市警都對這些「未來警察」抱有極高期望，但它们卻並未達到市民的預期。在技術創新與公共安全需求之間，這些帶著科幻片願景的機器人出現得有些過早。

在科幻電影中，機器人被描繪為未來社會的重要支柱。實際上，我們已經在餐廳、郵局和酒店等地看到機器人的身影，它們能夠不間斷地提供服務而無需工資和休息。然而，紐約市警選擇在全球最繁忙的地鐵站 部署機器人巡警，這一步卻邁得有些急促。

在執法和公共安全領域，技術進步不能簡單取代人類的情感聯繫。類似於我們在客服電話中傾向於與真人通话一樣，機器永遠無法替代人際溝通中的安全感。多數乘客表示，他們在K5機器人執勤期間，並未感到和警察所在時一樣的安全感。

除了缺乏最基本的情感聯繫之外，這些機器人在遏制犯罪方面的效用也十分受限。當前紐約市地鐵站的主要問題，如搶劫、襲擊、墜軌等事件，機器人都無法獨立有效應對。它們最多只能作為警察的輔助工具，在警力有限的情況下作為警察的延伸，為乘客提供快速聯繫警察的方式。

無論如何，機器人巡警這一計畫的破產僅僅是一個開始。紐約市在智能化方面的努力是值得稱讚的。去年9月，市府已在服務網站MyCity.gov上新推出人工智能(AI)聊天機器人。目前來看， 機器人在某些特定領域已經和人工相差無幾，但在處理緊急狀況和複雜人際互動時，我們依然需要依靠人類的智慧和情感。