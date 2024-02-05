紐約第三國會選區提前投票開跑 兩黨候選人衝刺

亞裔民代及選民齊聚大頸支持蘇奧齊。(蘇奧齊競選團隊提供)

紐約州第三選區國會眾議員 特別選舉(Special Election)將在13日舉行，提前投票日前開跑直至11日，該選區的57萬登記選民中，約有4萬4000人為華裔，因此被視為「關鍵選票」，民主黨 參選人蘇奧齊(Tom Suozzi)及共和黨費麗(Mazi Melesa Pilip)，也在近日舉辦針對亞裔 選民的見面會，以作最後的衝刺。

包括國會眾議員孟昭文、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議員黃敏儀與李琳達(Linda Lee)等在內的亞裔民選代表近日現身造勢會，力挺曾任長島納蘇郡行政長官(Nassau County Executive)及第三選區國會議員的蘇奧齊，她們也號召上百位義工在長島大頸(Great Neck)敲門拜訪與派發傳單。

孟昭文表示，第三選區的民眾值得擁有一位誠實、有能力、以及讓人信賴的國會議員，蘇奧齊就是這樣的人，「特別是現在，國會山更是需要他的專長與務實的行事風格，我期盼能歡迎他重回國會。」

蘇奧齊：支持暫關邊境 反對徵收堵車費

蘇奧齊。(本報檔案照)

他的亞裔支持者們則表示，蘇奧齊擁有律師與會計師證照，任納蘇縣行政長官期間，曾領導全美第12大警察局，使該郡的犯罪率在他任內大幅降低。就任前，納蘇郡曾被稱為「全美管理最差的郡」，他則帶領該郡從財政危機中走出，並被Governing Magazine選為年度最佳公職人員。任第三選區國會議員期間，他也推動了「基礎建設與工作法案」(Infrastructure and Job Act)，為紐約州帶回數十億元改善基礎建設的經費。

在近日在由PIX舉辦的「費麗對決蘇奧齊-取代桑托斯」(Pilip vs. Suozzi – Replacing Santos)的政治論壇中，蘇奧齊相比其他民主黨人對邊境問題顯立場顯著，他支持暫時關閉南部邊境，阻止無證移民湧入，認為跨黨派達成共識並解決問題，則是唯一方式。此外他也不支持堵車費計畫，他表示雖然概念是好，但不同意對那些年收不到10萬元、每天不得不開車進城上班的人也要徵收費用。

費麗：全力解決邊境，使紐約負擔得起

費麗。(取自納蘇郡政府官網)

費麗4日在大頸亞裔社區，與來自紐約市和長島的各界民代和選民展開對談，並恭祝大家農曆新年快樂。對於華社未來的發展她表示，若當選將竭盡所能解決邊境危機，停止對紐約社區造成的危險，加重對仇亞犯罪的懲罰，並落實減少民眾的稅收負擔。

費麗指，亞裔社群對她而言很重要，她將會重視教育，確保亞裔能像其他族裔一樣自在地行使自己的權利。其次，她也將保障民眾能夠在稅收上有所減免，控制通貨膨脹，「隨著物價上漲，無論是購物還是買菜，一切都變得非常昂貴。努力減稅，使紐約對包括華裔社區在內的所有人都能更加負擔得起。」

在現場支持費麗的亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷則表示，正在發生的無證移民問題讓紐約花費了大量的金錢，影響了納稅人與民眾的生活，她認為費麗會在加強南部邊境的管控上取得實際的成效。此外，她還提到，民主黨的全面控制可能導致缺乏辯論和監督，「政府應有競爭和多元的聲音，而非一黨獨大。」

費麗與亞裔選民和民代展開對談。(記者邢易霖 / 攝影)

曾代表共和黨參選紐約州第16選區眾議員的李萬龍(Douglas M. Lee)則指，費麗對國家安全問題持有明確立場，比蘇奧齊更為重視邊境安全，且蘇的投票傾向遵循民主黨的方針。他也批評了目前民主黨執政下的紐約市執法鬆懈和對罪犯的放縱態度，「這與共和黨的嚴謹做事風格不符。」

上月PIX11/Emerson College的最新民調顯示，兩人支持率不相上下，蘇奧齊及費麗各獲得45%以及42%的受訪者支持，第三國會選區約有9%的選民尚未決定支持的人選。而移民問題是該選區選民最關切的議題。民眾可以登錄紐約州選舉局網站voterlookup.elections.ny.gov，查詢提前投票站與選舉當天的投票站地址。