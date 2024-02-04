布碌崙華人非法賭檔 遭華人暴力搶劫

布碌崙華人非法賭檔遭華人暴力搶劫。(截自社群媒體)

布碌崙 (布魯克林)8大道日前發生劫案，一間由華人 經營的非法賭檔遭到三名華人劫匪持械闖入，雙方發生肢體衝突且多人受傷，事故現場可見血跡斑斑；初步調查顯示，事故導致一名劫匪和兩名賭客受傷，三名嫌犯中已有一人已被逮捕，其餘正被通緝中。

市警(NYPD)消息指，2日約凌晨1時12分，接到報警稱布碌崙72分局轄區內的52街712號建築內發生搶劫案。警方到達現場後，初步調查顯示兩名身分不明的男子未經允許闖入涉事賭檔，隨後其中一人拿出一把電擊槍，並要求賭客交出錢財，期間多次電擊其中一名53歲的客人後，成功從多人身上搶走現金。

犯案時，另一名嫌犯則使用手槍，多次射擊了一名41歲男性，並在其後向52街西邊逃離，與在另一街道的第三名嫌犯會合，後者則是作案中負責把風的一員。警方表示，使用電擊槍的嫌犯已在現場被捕，並在搜查過程中還發現其攜帶有一小瓶「K粉」。據了解，此人為21歲的譚超新(Tan, Chaoxin, 音譯)，據報來自麻州 昆西(Quincy)，被指控犯下企圖謀殺、搶劫、攻擊、非法持有武器等罪名。

根據華人社群流傳的現場視頻，該賭檔在被嫌犯洗劫後凌亂不堪，地面可見多處血跡，至少兩人倒地不起，其中一人疑為嫌犯。有賭客向警員描述指，案發時有兩名男子從前門進入搶劫，並高喊「把錢全交出來」和「這是搶劫」等威脅話語。