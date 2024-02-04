反逼遷聯盟拒建賭場 上百人緬街遊行

反賭場的遊行隊伍聲勢浩大，途徑法拉盛緬街。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區法拉盛 反逼遷聯盟(Flushing Anti-Displacement Alliance)3日在法拉盛利普曼廣場(Lippman Plaza)至花旗球場(Citi Field)組織遊行活動，上百人走上街頭，反對開發商、紐約大都會 棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)的賭場提議，並要求通過「鳳凰草甸」(Phoenix Meadows)計畫，呼籲將土地改為綠地公園空間。

集會者上街，表達他們對保護社區利益的堅定立場；據法拉盛城市規畫與公平發展聯盟(FED UP Coalition)介紹，「鳳凰草甸」計畫不僅致力於保護花旗球場周圍超過65畝的公共綠地，更著重於恢復和促進這片土地的生態和社區價值，他們將開發公共綠地、恢復廢棄濕地，修建新的人行道。

法拉盛反逼遷聯盟義工陳浩學表示，「鳳凰草甸」不僅會為社區帶來就業機會、加強社區聯繫，還會提升環境質量，確保公共土地不被私有化，法拉盛社區需要的是可持續發展和真正的公共空間，而不是賭場。他呼籲民選官員支持，推進法拉盛的繁榮、維護社區利益。

法拉盛反逼遷聯盟代表表示，社區需要的是公平發展，不希望將公共土地捐贈給億萬富翁；他說，在社區附近建賭場恐使更多家庭陷入經濟困境，周邊的租金與地稅也會逐漸上漲，增加的住房成本讓民眾難以負擔。

參與集會的韓裔 民眾認為，賭場的存在將對社區造成負面影響，增加族裔間的緊張關係、破壞社區和諧。她還提到賭場可能帶來的治安問題，擔心將增加社區的犯罪率，希望尋求更有利於社區整體福祉和發展的方案。