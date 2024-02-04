我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

反逼遷聯盟拒建賭場 上百人緬街遊行

記者邢易霖 / 紐約報導
反賭場的遊行隊伍聲勢浩大，途徑法拉盛緬街。(記者邢易霖 / 攝影)
反賭場的遊行隊伍聲勢浩大，途徑法拉盛緬街。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區法拉盛反逼遷聯盟(Flushing Anti-Displacement Alliance)3日在法拉盛利普曼廣場(Lippman Plaza)至花旗球場(Citi Field)組織遊行活動，上百人走上街頭，反對開發商、紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steven Cohen)的賭場提議，並要求通過「鳳凰草甸」(Phoenix Meadows)計畫，呼籲將土地改為綠地公園空間。

集會者上街，表達他們對保護社區利益的堅定立場；據法拉盛城市規畫與公平發展聯盟(FED UP Coalition)介紹，「鳳凰草甸」計畫不僅致力於保護花旗球場周圍超過65畝的公共綠地，更著重於恢復和促進這片土地的生態和社區價值，他們將開發公共綠地、恢復廢棄濕地，修建新的人行道。

法拉盛反逼遷聯盟義工陳浩學表示，「鳳凰草甸」不僅會為社區帶來就業機會、加強社區聯繫，還會提升環境質量，確保公共土地不被私有化，法拉盛社區需要的是可持續發展和真正的公共空間，而不是賭場。他呼籲民選官員支持，推進法拉盛的繁榮、維護社區利益。

法拉盛反逼遷聯盟代表表示，社區需要的是公平發展，不希望將公共土地捐贈給億萬富翁；他說，在社區附近建賭場恐使更多家庭陷入經濟困境，周邊的租金與地稅也會逐漸上漲，增加的住房成本讓民眾難以負擔。

參與集會的韓裔民眾認為，賭場的存在將對社區造成負面影響，增加族裔間的緊張關係、破壞社區和諧。她還提到賭場可能帶來的治安問題，擔心將增加社區的犯罪率，希望尋求更有利於社區整體福祉和發展的方案。

針對此次抗議，柯恩團隊回應，在規畫空地開發時將將納入公眾意見。開發商則表示，將以社區導向為重，開發計畫將會創造1.5萬個工作機會，以及25畝公園綠地。州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)則強調，社區與居民必須放在首位。

遊行聚集各族裔民眾，反對柯恩在法拉盛周圍開建賭場。(記者邢易霖 / 攝影)
遊行聚集各族裔民眾，反對柯恩在法拉盛周圍開建賭場。(記者邢易霖 / 攝影)
遊行呼籲社區民眾支持「鳳凰草甸」計畫。(記者邢易霖 / 攝影)
遊行呼籲社區民眾支持「鳳凰草甸」計畫。(記者邢易霖 / 攝影)

法拉盛 韓裔 大都會

上一則

布碌崙華人非法賭檔 遭華人暴力搶劫

下一則

The Met慶新春 布袋戲、紙燈籠…上千華人家庭參與

延伸閱讀

紐約角聲設援助處 支持走線移民

紐約角聲設援助處 支持走線移民
有表演、攤位…法拉盛農曆新年遊行2/10登場

有表演、攤位…法拉盛農曆新年遊行2/10登場
顧月華「繁花」畫展 法拉盛展出免費入場

顧月華「繁花」畫展 法拉盛展出免費入場
美國聯協公益會將在迎春接彩活動設攤 歡迎各界踴躍到場參觀及索取防疫口罩

美國聯協公益會將在迎春接彩活動設攤 歡迎各界踴躍到場參觀及索取防疫口罩

熱門新聞

華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

2024-02-01 19:49
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

2024-02-02 06:17
華男房客陳屍8大道公寓數月才被發現。(谷歌街景圖)

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

2024-01-28 18:14
超過一半的餐廳老闆表示，如果取消小費抵扣制，他們將不得不裁減員工，甚至考慮關閉在紐約的多家店面。(記者范航瑜／攝影)

取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤

2024-01-30 07:05
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
司徒秀默默為華埠種花20載，獲得表彰。(家屬提供)

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

2024-01-27 11:33

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%