The Met慶新春 布袋戲、紙燈籠…上千華人家庭參與

黃捷成也準備了傳統的門神，向好奇的各族裔遊客介紹中華傳統歷史故事。(記者張心／攝影)

大都會 藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)3日舉行一年一度的「歡樂春節 喜迎龍年」節慶活動，以布袋戲、木板年畫、紙燈籠製作等極具中華傳統文化特色的表演和互動項目，吸引了上千華人 家庭和對農曆新年感興趣的各族裔民眾前往參與。

此次農曆新年節慶活動項目豐富，從上午11時持續至下午5時，不僅有舞龍舞獅、玩偶表演、舞蹈曲目，還有老少皆宜的「快閃店」，包括詩歌共讀、創意書法、紙龍紙花創作等。其中備受矚目的，莫過於台灣布袋戲和中國木板年畫，相關展廳門口早早就排起長隊，家長們帶著孩子們興奮地等待著現場表演和個人製作。

由紐約美華劇坊(Chinese Theatre Works)為2024年全新打造的「好棒啊，龍！」當日在博物館藝術展廳連續獻映三場，每場都早早爆滿。美華劇坊創辦人馮光宇表示，這是劇坊連續第五年到大都會藝術博物館演出，每年都以當年生肖為主題，演繹十二生肖在人間的系列故事。

馮光宇說，美華劇坊以台灣傳統布袋戲為基礎，但又不同於其「以人為主」的傳統劇情。在自己和凱派林(Stephen Kaplin)共同導演下，推出用中英雙語演出的、以成語故事為主的生肖劇情，期待吸引不同文化背景的民眾，都能對中華傳統藝術感興趣。

「好棒啊，龍！」布景喜氣，以生動的布袋偶詮釋了舞龍舞獅、十二生肖遊行、畫龍點睛、鯉魚跳龍門等成語，還展示了「西遊記」中的孫悟空大鬧龍宮場景。

來自中國、現在紐約從事計算機產業工作的李Neil，帶著兩個穿著漢服的女兒首次看布袋戲，覺得非常新鮮和有趣。

同樣大排長龍的節慶項目，還有現場製作中國傳統木板年畫。作為中國民間傳統的藝術形式之一，最早於漢朝就初見雛形的木板年畫，距今已有上千年的歷史。以門神、財神為主體的年畫，最初用於民間驅邪避禍，如今發展成春節居家裝飾、祈求吉祥如意的重要元素。

「今天來的外族裔很多，大家對這項中華傳統技藝非常好奇。」木板年畫和雕版印刷中國國家級傳承人黃捷成，在現場指導民眾，如何做出一副屬於自己的年畫。「我們會用木材雕刻出圖案，然後請參加者把顏料塗抹在圖案上，再用紙張按壓，一幅年畫就誕生了。」

黃捷成這次準備了一幅自己雕刻了一個月的「連年有餘」圖案，希望美國的民眾能在新的一年萬事如意。「我們還選擇了在中國備受歡迎的『財神』，想說在全球經濟復甦的當下，或許各國人民都需要財力的加持。」他也準備了傳統的門神，向好奇的各族裔遊客介紹中華傳統歷史故事。