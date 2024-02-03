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議員提布碌崙大橋開放設攤 市警、交通局反對

記者劉梓祁／紐約報導
有市議員提案，允許攤商在寬度達到16呎或以上的橋面通道上營商，其中包括布碌崙大橋。(記者劉梓祁／攝影)
有市議員提案，允許攤商在寬度達到16呎或以上的橋面通道上營商，其中包括布碌崙大橋。(記者劉梓祁／攝影)

毗鄰曼哈頓華埠布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)，作為市內著名地標之一，每年吸引大量遊客前往觀光拍照，吸引不少無證攤販在橋上售賣紀念品，上月初市交通局(DOT)與市警(NYPD)的聯合執法清除，並禁止擺攤；然而，有市議員近日提案，欲將商販帶回橋面，引來兩部門的強烈不滿。

根據市交通局新規，街頭攤販已不得在任何城市橋梁的單車道或步行道上設攤。因此在本年初，交通局和轄區市警曼哈頓一分局、五分局及布碌崙分局共同執法，清除了橋面上所有攤販，並至今有警員每日值守，擁擠混亂的場面未再出現。

儘管如此，市議員高步邇(Gale Brewer)近日提案，擬允許攤販在寬度達到16呎或以上的橋面通道上營商；由於布碌崙大橋步行道的平均寬度為16呎，此提案亦被視為針對其而提出。

在日前的市議會消費者和工人保護委員會聽證會中，警方和交通局對此提案表達了強烈不滿；市交通局第一副局長福吉恩(Margaret Forgione)表示，執法後對橋梁的安全和保障起到了關鍵作用，而此提案將「推翻這些重要舉措」。

福吉恩說，在新冠疫情過後，前往大橋的人數「比以往任何時候都多」，而沿路攤販則造成許多安全隱患，如爬過柵欄、進入自行車道等，且他們擺放的商品、桌子、帳篷和冷藏箱等物品，也阻礙了行人流動。她舉例指，大量雜物不僅會增加橋體結構損壞的風險，還可能掉落至行車道，從而威脅公共安全。

市警巡邏局指揮官、副督察肯尼(Kevin Kenny)也表示，大橋作為行人和自行車流量最大的地區之一，其早已成為應對「高威脅反恐目標」的重要因素，而攤販聚集則會為恐怖分子隱匿武器和爆炸物提供機會。他還強調，擁擠的橋面，亦會對執法和急救人員的響應造成挑戰，且在恐慌發生時容易引發踩踏事件。

在九一一事件發生前，其主謀穆罕默德(Khalid Sheikh Mohammed)曾計畫剪斷布碌崙大橋的吊索，但並未成功。自那以後，大橋便成為紐約最受重視的維安目標之一。市警數據顯示，從2019年到2023年間，共接到6340個來自橋上的報警電話，其中230個事關正在進行的犯罪、68個關於可疑包裹 、9個涉及爆炸裝置。

布碌崙 曼哈頓 華埠

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