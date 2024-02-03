紐約市餐館戶外用餐區 需開放且可移動

紐約市公布戶外用餐管理規定最終版本，預計華埠將有更多餐館開放戶外用餐區。(記者張心／攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)2日公布戶外用餐管理規定最終版本，允許人行道全年開放用餐，每年4月至11月底允許行車道開設用餐區，同時取消封閉的人行道用餐棚，改為可移動開放式用餐棚，以保證輪椅障礙人士通行；餐廳申請將於3月開放，首批獲准的餐館將在今年夏天在全市街頭開設用餐區。

最終版本保留了大部分此前已經公示的細則，包括設置在行車道的戶外用餐棚，只能在每年4月1日至11月29日之間使用，但全年可在人行道上設立用餐區；位置必須避開斑馬線、公車站、地鐵口、消防栓、信箱、單車租賃設施等公共用道等。

最終版本最大的變化在於禁止了封閉的人行道用餐棚，要求所有戶外用餐棚改為可移動的開放式框架，而且必須在保證輪椅通行的同時，為路面設置裝有水、防鼠患的設施，且材質需要是容易移動且有遮蓋力的，以保證市民能夠享受到比疫情時期的封閉小屋，更具視野和乾淨的用餐環境。

亞當斯指出，新規旨在「從根本上改變紐約市的戶外用餐體驗感」，為公共空間注入新生命。市交通局羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，戶外用餐是「一箭雙鵰」，不僅能給食客提供與城市氛圍親密接觸的機會，也能保證小商家的生意和經濟復甦。

華埠 商改區行政總監陳作舟認為，該規定可為餐館減負，「相當於有了更多免費的地方可以做生意，不用交額外的房租就能提升營業額，而且在店外經營相當於『活廣告』，吸引更多路過民眾。」

陳作舟說，最終版本針對防治鼠患增加新規，又限制商家在街頭放塑膠垃圾袋，加裝封閉式街頭垃圾桶，能夠對戶外用餐衛生起到積極作用。

陳作舟表示，目前，華埠餐館開設戶外用餐的不足100家，新規一旦開放申請，預計會有更多小商家加入。「華埠很多好吃的館子在地下室，開放路面用餐會對長者、殘障人士等行動不便者有好處，也能提高商家的生意。」

餐廳申請將於3月開放，詳情可參考：https://www.diningoutnyc.info/。